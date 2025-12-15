"Rozmawiamy z przedstawicielami Biura Bezpieczeństwa Narodowego i mamy głębokie przekonanie, że po obu stronach - rządowej i BBN - jest zrozumienie, że musimy prowadzić jedną politykę obronną. Dochodzimy do konkretnych konkluzji. Istotnym elementem porozumienia jest dyskusja, którą prowadzimy na temat strategii bezpieczeństwa narodowego" - poinformował w Popołudniowej rozmowie w RMF FM wiceszef MON Paweł Zalewski. Kiedy Polska będzie mieć nową strategię?

Polska strategia bezpieczeństwa narodowego czeka na podpis prezydenta. Kiedy wejdzie w życie? / Shutterstock

Polska pracuje nad nową Strategią Bezpieczeństwa Narodowego.

Teraz dokument jest analizowany przez prezydenta Nawrockiego.

Strategia skupia się na czterech głównych priorytetach: nienaruszalności terytorium, bezpieczeństwie obywateli, zrównoważonym rozwoju oraz korzystnym kształcie systemu bezpieczeństwa międzynarodowego.

Nowa strategia ma wejść w życie po Nowym Roku, a rząd chce szybko sfinalizować dokument, by Polska miała aktualne ramy bezpieczeństwa narodowego.

Wiceminister obrony Paweł Zalewski przekonywał w RMF FM, że porozumienie z prezydentem będzie możliwe w tej kwestii.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl .

Strategia została przedstawiona panu prezydentowi Dudzie, który odmówił - wbrew porozumieniom - podpisania tej strategii. Teraz (dokument) jest w rękach prezydenta Nawrockiego, który ma uwagi do tej strategii. Omawiamy te uwagi - powiedział Paweł Zalewski.

Zapytany, kiedy nowa strategia ma szanse się ukazać, wiceminister odpowiedział: Po nowym roku, chodzi o to, by została jak najszybciej, bo Polska musi mieć własną strategię bezpieczeństwa narodowego.

To Paweł Zalewski - jak sam przyznał - przewodniczy rozmowom ze stroną prezydencką w kwestii strategii bezpieczeństwa. Chcemy się porozumieć, taki jest cel. Jestem przekonany, że w tej sprawie będziemy mogli się porozumieć - przekazał.

Słowa wiceministra obrony padają w momencie, gdy głośno zrobiło się o amerykańskiej strategii bezpieczeństwa, uznanej przez wielu komentatorów za kontrowersyjną i mogącą w dłuższej perspektywie szkodzić europejskim interesom. Padają w niej sformułowania o osiągnięciu równowagi strategicznej z Rosją i amerykańskim wpływie na Europę w celu normalizacji relacji z Moskwą. BBN nie podziela tych obaw. Więcej o sprawie piszemy TUTAJ>>>