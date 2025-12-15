"Rozmawiamy z przedstawicielami Biura Bezpieczeństwa Narodowego i mamy głębokie przekonanie, że po obu stronach - rządowej i BBN - jest zrozumienie, że musimy prowadzić jedną politykę obronną. Dochodzimy do konkretnych konkluzji. Istotnym elementem porozumienia jest dyskusja, którą prowadzimy na temat strategii bezpieczeństwa narodowego" - poinformował w Popołudniowej rozmowie w RMF FM wiceszef MON Paweł Zalewski. Kiedy Polska będzie mieć nową strategię?

Strategia została przedstawiona panu prezydentowi Dudzie, który odmówił - wbrew porozumieniom - podpisania tej strategii. Teraz (dokument) jest w rękach prezydenta Nawrockiego, który ma uwagi do tej strategii. Omawiamy te uwagi - powiedział Paweł Zalewski.

Zapytany, kiedy nowa strategia ma szanse się ukazać, wiceminister odpowiedział: Po nowym roku, chodzi o to, by została jak najszybciej, bo Polska musi mieć własną strategię bezpieczeństwa narodowego.

To Paweł Zalewski - jak sam przyznał - przewodniczy rozmowom ze stroną prezydencką w kwestii strategii bezpieczeństwa. Chcemy się porozumieć, taki jest cel. Jestem przekonany, że w tej sprawie będziemy mogli się porozumieć - przekazał.

Słowa wiceministra obrony padają w momencie, gdy głośno zrobiło się o amerykańskiej strategii bezpieczeństwa, uznanej przez wielu komentatorów za kontrowersyjną i mogącą w dłuższej perspektywie szkodzić europejskim interesom. Padają w niej sformułowania o osiągnięciu równowagi strategicznej z Rosją i amerykańskim wpływie na Europę w celu normalizacji relacji z Moskwą. BBN nie podziela tych obaw. Więcej o sprawie piszemy TUTAJ>>>

Czego dotyczyć będzie nowa strategia bezpieczeństwa?

Rada Ministrów przyjęła 25 lipca 2025 roku nową Strategię Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, przedłożoną przez ministra obrony narodowej. Dokument wyznacza kluczowe interesy narodowe oraz najważniejsze cele Polski w dziedzinie bezpieczeństwa.

Strategia koncentruje się na czterech priorytetach: nienaruszalności terytorium, bezpieczeństwie obywateli, zrównoważonym rozwoju oraz korzystnym dla Polski kształcie systemu bezpieczeństwa międzynarodowego. W dokumencie podkreślono, że otoczenie międzynarodowe Polski uległo znacznemu pogorszeniu, zwłaszcza po rosyjskiej agresji na Ukrainę w 2022 roku, która stanowi największy konflikt zbrojny w Europie od II wojny światowej.

Wśród najważniejszych założeń strategii znalazły się:

  • Zachowanie niepodległości, suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz obywateli.
  • Ochrona systemu demokratycznego, tożsamości i dziedzictwa narodowego.
  • Wzmacnianie zdolności wojska do odstraszania i obrony, w tym modernizacja techniczna i doktrynalna oraz reforma organizacyjna.
  • Zwiększenie odporności państwa, szczególnie w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej oraz infrastruktury krytycznej.
  • Rozwijanie współpracy międzynarodowej, zwłaszcza w ramach NATO, UE i strategicznego partnerstwa z USA.
  • Wspieranie niepodległej i demokratycznej Ukrainy.
  • Wzmocnienie potencjału gospodarczego, technologicznego i demograficznego Polski, a także bezpieczeństwa energetycznego, żywnościowego i zdrowotnego.

Strategia przewiduje także rozwój systemu obrony powszechnej oraz zwiększenie roli społeczeństwa obywatelskiego i edukacji obywatelskiej.

Ostatnia strategia traci na aktualności

Ostatnia oficjalnie obowiązująca Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej została przyjęta w 2020 roku. Dokument ten został podpisany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę 12 maja 2020 roku.

Wśród najważniejszych zagrożeń wymieniono rosnącą aktywność Rosji, działania hybrydowe i dezinformacyjne, a także zagrożenia terrorystyczne, cyberataki oraz kryzysy migracyjne. Strategia podkreśla konieczność wzmacniania zdolności obronnych polskiej armii, jej modernizacji oraz zwiększenia liczebności.

Kluczowe znaczenie według dokumentu z 2020 roku ma także współpraca międzynarodowa - zarówno w ramach NATO i Unii Europejskiej, jak i strategiczne partnerstwo ze Stanami Zjednoczonymi. Dokument kładzie nacisk na budowę odporności państwa na zagrożenia hybrydowe i cybernetyczne oraz ochronę infrastruktury krytycznej.

Strategia przewiduje również rozwój systemu zarządzania kryzysowego, wzmocnienie służb mundurowych oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. Wśród priorytetów znalazło się także wsparcie rozwoju gospodarczego, ochrona zdrowia publicznego i edukacja społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa.