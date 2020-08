Swiatłana Cichanouska – główna rywalka Alaksandra Łukaszenki w wyborach prezydenckich na Białorusi – jest bezpieczna. Taką informację przekazał rano minister spraw zagranicznych Litwy. Cichanouska przebywa teraz właśnie w tym kraju.

Swietłana Cichanouska / TATYANA ZENKOVICH / PAP/EPA

"Swiartłana Cichanouska jest bezpieczna. Jest na Litwie" - taki wpis zamieścił o poranku na swoim koncie na Twitterze szef litewskiego MSZ Linas Linkevicius.



Wczoraj wieczorem sztab Swiatłany Cichanouskiej informował, że nie wie, gdzie znajduje się kandydatka w niedzielnych wyborach prezydenckich.

Swiatłana Cichanouska przebywała 3 godziny w CKW (Centralnej Komosji Wyborczej) z prawnikiem Maksimem Znakiem, a następnie powiedziała, że "podjęła decyzję" i udała się w niewiadomym kierunku - przekazała Radiu Swaboda Hanna Krasulina, rzeczniczka sztabu. Przyznała, że współpracownicy kandydatki w wyborach prezydenckich nie wiedzą, gdzie przebywa.

Do CKW Cichanouska udała się, by zaskarżyć wyniki wyborów. Według zaktualizowanych wstępnych wyników podanych przez CKW, urzędujący prezydent Alaksandr Łukaszenka uzyskał w niedzielnych wyborach 80,08 proc. głosów, a na drugim miejscu uplasowała się Cichanouska z 10,09 proc. Żaden z pozostałych kandydatów nie uzyskał 2 proc. głosów.

W związku z przypadkami naruszenia prawa domagamy się ponownego przeliczenia głosów - oświadczyła cytowana przez TASS rzeczniczka Cichanouskiej, Anna Krasulina. Jeśli nie będzie to możliwe, wyniki z niektórych lokali powinny zostać uznane za nieważne - dodała.

Zobacz również: Cichanouska chce unieważnienia wyników wyborów na Białorusi

Białoruskie KGB twierdzi, że udaremniło zamach na Cichanouską

Wczoraj przewodniczący białoruskiego Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego (KGB) Waler Wakulczyk oświadczył, że służby te zapobiegły zamachowi na Cichanouską.



Wakulczyk powiedział, że ze sztabu Cichanouskiej służby otrzymały informację o obawach o życie kandydatki. Wcześniej wydział MSW ds. walki z ekstremizmem również przechwycił informację, iż potrzebna jest "ofiara sakralna". Człowiek, który ją wysłał, został już zidentyfikowany i zostanie w najbliższym czasie zatrzymany - powiedział szef KGB.



Zapewnił, że na polecenie Łukaszenki wysłano 120 osób, by ochraniały sztab Cichanouskiej.



Wcześniej w poniedziałek Łukaszenka wspomniał, iż sztab kandydatki musiał zostać objęty ochroną, bowiem - jak oświadczył - "gdyby jednej z nich lub jeszcze komuś, nie daj Bóg, odcięto głowę, to musielibyśmy to z siebie zmywać latami".



Z kolei sztab Cichanouskiej zapewnił, że nie zwracał się o ochronę.