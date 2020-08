"Polska jest naturalnym kandydatem do tej roli, ale to nie chodzi o splendory i o to, kto będzie przewodził w tym procesie" – stwierdził w Polsat News wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński, pytany o to, czy Polska może odegrać rolę mediatora w sprawie sytuacji na Białorusi. "My wyszliśmy z tą inicjatywą, bo polityka wschodnia jest jednym z priorytetów naszej polityki zagranicznej" - tłumaczył Jabłoński. "Staramy się tam, gdzie to możliwe, współpracować z Białorusinami" - dodał.

