Swiatłana Cichanouska - opozycyjna kandydatka na prezydenta Białorusi - zaskarżyła w Centralnej Komisji Wyborczej oficjalne wyniki głosowania – poinformowała agencja TASS. Cichanouska chce, by uznano je za nieważne i ponownie przeliczono głosy lub powtórzono głosowanie w niektórych lokalach wyborczych.

Swiatłana Cichanouska / Anna Ivanova / PAP

Według zaktualizowanych wstępnych wyników podanych przez CKW, urzędujący prezydent Alaksandr Łukaszenka uzyskał w niedzielnych wyborach 80,08 proc. głosów, a na drugim miejscu uplasowała się Cichanouska z 10,09 proc. Żaden z pozostałych kandydatów nie uzyskał 2 proc. głosów.

W związku z przypadkami naruszenia prawa domagamy się ponownego przeliczenia głosów - oświadczyła cytowana przez TASS rzeczniczka Cichanouskiej, Anna Krasulina. Jeśli nie będzie to możliwe, wyniki z niektórych lokali powinny zostać uznane za nieważne - dodała.

W niedzielny wieczór, po zamknięciu lokali wyborczych i ogłoszeniu sondażowych wyników, w wielu białoruskich miastach wybuchły protesty. Doszło też do starć pomiędzy demonstrantami i milicją oraz zatrzymań - m.in. niezależnych dziennikarzy. Jak podała agencja Reutera, powołując się na centrum praw człowieka Wiasna, zginęła co najmniej jedna osoba. "Ofiar śmiertelnych nie ma" - twierdzi natomiast białoruskie MSW. Resort podał, że zatrzymano ok. 3 tys. osób.