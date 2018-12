Po fali krytyki Rada Warszawy przywróciła 98 proc. bonifikatę przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność. W Niemczech policja federalna ogłosiła alarm na 14 lotniskach w związku z podejrzeniem przygotowywania zamachu w Stuttgarcie - zauważono tam bowiem osoby, które mogą mieć powiązania z islamistami. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości dostali SMS-a, by przygotowywali się na posiedzenie Sejmu 28 grudnia - miałoby się wówczas odbyć głosowanie ws. zmian w przepisach w prawie energetycznym. W Moskwie podczas corocznej konferencji dla mediów Władimir Putin mówił, że "nie należy lekceważyć ryzyka wojny jądrowej". Taki był czwartek w Polsce i na świecie. Specjalnie dla Was zebraliśmy najważniejsze informacje.

Alarm na 14 największych lotniskach w Niemczech

Policja Federalna ogłosiła alarm na 14 największych niemieckich lotniskach - m.in. w Berlinie, Monachium, Hamburgu i Frankfurcie. Alert ma związek z podejrzeniem przygotowywania zamachu w porcie lotniczym w Stuttgarcie przez islamskich terrorystów. Służby poszukują czterech osób.



Poseł Platformy Obywatelskiej Stanisław Gawłowski usłyszał nowe zarzuty

Dwa nowe zarzuty - przyjęcia 300 tys. złotych łapówki oraz prania brudnych pieniędzy, które miało polegać na kupnie apartamentu w Chorwacji postawiła Stanisławowi Gawłowskiemu delegatura Prokuratury Krajowej w Szczecinie. Śledczy uzupełnili też dwa z postawionych wcześniej posłowi PO zarzutów, m.in. podnieśli kwotę łapówki, o jakiej przyjęcie go podejrzewają.

Rada Warszawy po burzliwym posiedzeniu przywróciła 98 proc. bonifikatę

Stołeczni radni przyjęli w czwartek uchwałę o 98 proc. bonifikacie przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przez radnych Koalicji Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości.



Za przywróceniem 98 proc. bonifikaty głosowało 59 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.



Po ogłoszeniu wyniku głosowania przez przewodniczącą rady miasta Ewę Malinowską-Grupińską radni PiS skandowali: "wygraliśmy dla Warszawy".



Sesja była jednak mocno burzliwa.



Platforma zgłosiła, PiS odrzucił, w Senacie buczenie. Przepadła poprawka o 98-proc. bonifikacie

Senat przeciwko 98-procentowej bonifikacie przy przekształcaniu użytkowania wieczystego we własność na gruntach Skarbu Państwa. Zgłoszona przez Platformę Obywatelską poprawka, wprowadzająca taką bonifikatę w całym kraju, przepadła w popołudniowym głosowaniu na Wiejskiej. Nowela ustawy o użytkowaniu wieczystym została więc przyjęta bez niej, choć politycy Prawa i Sprawiedliwości publicznie opowiadali się za takim rozwiązaniem.

Niewykluczone - jak zauważa dziennikarz RMF FM Paweł Balinowski - że politycy PiS chcą, by wprowadzenie 98-procentowej bonifikaty na gruntach Skarbu Państwa było ich inicjatywą. Po dzisiejszym ruchu mogą jednak spodziewać się ostrej krytyki ze strony opozycji.

Co więcej, do finału całej sprawy jest jeszcze bardzo daleko: posłowie PO złożyli bowiem w Sejmie również projekt ustawy ws. 98-procentowej bonifikaty.

Możliwe posiedzenie Sejmu 28 grudnia. Posłowie PiS dostali SMS-a

"Proszę wziąć pod uwagę możliwość posiedzenia Sejmu 28 grudnia" - takiego SMS-a dostali według naszych informacji posłowie Prawa i Sprawiedliwości.

Jak nieoficjalnie ustalili nasi reporterzy, podczas tego posiedzenia Sejmu mają być głosowane zmiany w przepisach w prawie energetycznym. Od kilku tygodni mówi się, że w nowym roku wzrosną ceny prądu, choć rząd konsekwentnie zaprzecza.

Mateusz Morawiecki w Londynie: Zapraszamy wszystkich Polaków z powrotem do kraju

"Powiedziałem pani premier (Theresie May), że mamy najniższe w naszej historii bezrobocie. Zapraszamy wszystkich Polaków z powrotem do kraju" - ogłosił Mateusz Morawiecki po zakończeniu polsko-brytyjskich konsultacji międzyrządowych w Londynie.

Równocześnie zaznaczył, że "jest wdzięczny pani premier, że w przypadku, gdyby cokolwiek (ws. brexitu) poszło nie tak (...) to również w takich okolicznościach dla Polaków, którzy mieszkają na Wyspach Brytyjskich, prawa, przywileje społeczne i wszelkie inne prawa są zagwarantowane na dotychczasowych zasadach".

Mateusz Morawiecki i Theresa May / LUKE MACGREGOR/POOL / PAP/EPA

Pożar starego schroniska na Hali Miziowej. "Ekstremalnie trudna akcja"

Strażacy opanowali pożar starego schroniska turystycznego na Hali Miziowej na stokach Pilska w Beskidzie Żywieckim. Nie ma już ryzyka rozprzestrzeniania się ognia.

Pożar wybuchł około godz. 14. To z pewnością jedna z najtrudniejszych akcji z jaką mieli do czynienia żywieccy strażacy. Na miejsce pożaru, blisko 1300 metrów nad poziomem morza, nie dojechał bowiem żaden wóz gaśniczy. Około 30 strażaków z niezbędnym sprzętem pod schronisko podwiozły ratraki, skutery śnieżne i quady na gąsienicach.

Oczy świata zwrócone na Moskwę. Putin mówi o wojnie jądrowej i rosnącej potędze Rosji

Nie należy lekceważyć ryzyka wojny jądrowej - przestrzegł prezydent Rosji Władimir Putin w czasie dorocznej konferencji prasowej dla mediów rosyjskich i zagranicznych.

Mówiąc o relacjach z Ukrainą, ostrzegł, że Rosja będzie umacniać swoją obronność na Krymie.

Odnosząc się z kolei do sankcji nałożonych na Moskwę przez kraje Zachodu, stwierdził, że wiążą się one ze wzrostem rosyjskiej potęgi.

Władimir Putin / YURI KOCHETKOV / PAP/EPA

Prezydent Węgier podpisał kontrowersyjną "ustawę niewolniczą"

Prezydent Węgier Janos Ader podpisał nowelizację kodeksu pracy zwiększającej limit godzin nadliczbowych. To właśnie ta uchwała wywołała falę protestów. Krytycy nazywają ją "ustawą niewolniczą".

Zgodnie z nowymi przepisami limit nadgodzin został zwiększony z 250 do 400 rocznie, przy czym ich rozliczanie w formie dodatkowego wynagrodzenia bądź dni wolnych będzie następować w ciągu trzech lat, a nie tak jak obecnie w ciągu jednego roku.

Ader uznał, że zapisy chroniące pracowników w kodeksie pracy nie zostały uszczuplone, pracodawca nie może ukarać pracownika za to, że nie bierze nadgodzin, i wreszcie, nie została ograniczona możliwość zapewniania pracownikom większej ochrony przez związki zawodowe drogą układów zbiorowych.

W Maroku zatrzymano mężczyzn podejrzanych o brutalne zabójstwo młodych turystek ze Skandynawii

Czterej Marokańczycy podejrzani o brutalne zabójstwo dwóch młodych kobiet ze Skandynawii należą do organizacji terrorystycznej Państwo Islamskie. Dlatego marokańskie władze biorą pod uwagę, że mord mógł być aktem terroru. Dunka i Norweżka zostały znalezione martwe w poniedziałek na szlaku w górach Atlas. Miały podcięte gardła. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z tego brutalnego mordu.

Przewodnicząca Rady Warszawy: Chcemy pół miliarda złotych rekompensaty od rządu za deformę edukacji

"Będziemy występowali do rządu o rekompensatę dotyczącą spraw reformy edukacji" - mówi w Popołudniowej rozmowie w RMF FM przewodnicząca Rady Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska. "Chcemy, żeby rząd dał w przyszłym roku Warszawie pół miliarda za to, że wprowadził pomysł, który tyle kosztuje" - dodaje w rozmowie z Marcinem Zaborskim. Do kogo w tej sprawie się zwrócą? "Myślę, że do premiera" - odpowiada Malinowska-Grupińska. Pytana o to, co jeśli rząd nie da tych pieniędzy, stwierdza: "To myślę, że będziemy musieli pójść na drogę sądową".



Zablokował karetkę z sercem dla dziecka. Policja go namierzyła

Policja w Wieliczce ustaliła, kto kierował niebieskim busem, który na autostradzie A4 zablokował jadącą na sygnale karetkę z sercem do przeszczepu.

Poszukiwania kierowcy rozpoczęły się na początku grudnia, kiedy Kontakt24 opublikował otrzymane od jednego z ratowników nagranie z karetki.

Na piątek zaplanowane jest przesłuchanie kierowcy.

Jakubiak: Prawica to stajnia pełna ogierów. Sami liderzy, samce alfa

Nieoczekiwana zamiana miejsc: Jakubiak jak Mazurek, Mazurek jak Jakubiak Jakub Rutka /RMF FM

"Na prawicy mamy do czynienia ze stajnią pełną ogierów (...). Tak naprawdę powiem, że ciężko jest, to są sami liderzy. Samce alfa. Ciężko jest mówić o tym, że da się ich przy jednym stole posadzić i uznać, że jeden jest najważniejszy, a inni mniej ważni" - tak o tym, co przeszkadza w zjednoczeniu ugrupowań prawicowych powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Marek Jakubiak.



W Porannej rozmowie RMF FM padają poważne deklaracje, ujawniane są nieznane wcześniej informacje, a nawet pojawiają się oskarżenia. Nigdy wcześniej nie zdarzyła się jednak taka sytuacja, jak podczas dzisiejszej rozmowy Roberta Mazurka i Marka Jakubiaka.



Prowadzący program i jego gość zaskoczyli widzów swoimi strojami. Panowie podczas ostatniego spotkania zapowiedzieli, że przy kolejnej wizycie w Porannej rozmowie RMF FM dojdzie do wielkiej zamiany. Spełnili swoją obietnicę. Robert Mazurek pojawił się w studiu w - charakterystycznym dla Marka Jakubiaka - zestawie: koszuli, fularze i marynarce. Natomiast poseł założył hawajską koszulę.

Mistrz wrócił!

Ikona street artu Banksy pokazał na Instagramie swoje najnowsze dzieło - graffiti na jednym z garaży w walijskim Port Talbot, sercu brytyjskiego przemysłowego stalowego. Pojawiły się już interpretacje, że to komentarz artysty do problemu zanieczyszczenia powietrza.



Banksy w akcji w Walii / www.banksy.co.uk /

Właściciel garażu, 55-letni Ian Lewis, zatrudniony w stalowni, powiedział, że o graffiti dowiedział się z mediów społecznościowych.

Jean Reno w niezwykłym spocie o polskich świętach

Niezwykły świąteczny spot powstał z inicjatywy Polskiej Fundacji Narodowej. W roli głównej wystąpił sam Jean Reno! Francuski aktor wcielił się w postać dziadka opowiadającego wnuczce o naszych bożonarodzeniowych tradycjach.



"Miszmasz, czyli Kogel Mogel 3". Zobacz zwiastun kontynuacji kultowej komedii!

Pojawił się pierwszy zwiastun filmu "Miszmasz, czyli Kogel Mogel 3"!

Kontynuacja kultowej komedii trafi do kin 25 stycznia, a na ekranie zobaczymy zarówno postaci doskonale znane z poprzednich części trylogii, jak i plejadę gwiazd w zupełnie nowych rolach.