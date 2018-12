Około godziny trwało posiedzenie Rady Warszawy. Radni zajmowali się rozpatrzeniem projektu uchwały, który miał przywrócić 98-proc. bonifikatę przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność. Sesja została zwołana na wniosek prezydenta Rafała Trzaskowskiego. "Standardy z Wiejskiej przeniesione na sesję Rady Warszawy (z odwróceniem ról). Opozycja (PiS) chce debaty, przewodnicząca na razie do niej nie dopuszcza. Radni PiS wyszli na mównicę. Teraz 10 minut przerwy" - informował po godzinie 10 dziennikarz RMF FM Patryk Michalski. Przed godziną 11 - po głosowaniu - było już wiadomo, że 98- procentowa bonifikata zostanie przywrócona.

Konferencja prasowa radnych PiS przed obradami Rady Warszawy / Tomasz Gzell / PAP

Po tym jak Klub Koalicji Obywatelskiej złożył wniosek, aby przed głosowaniem ws. zmian nie było dyskusji w tej sprawie, radni PiS zablokowali mównicę. Ostatecznie głosami radnych KO wniosek został przyjęty.



Szef klubu Koalicji Obywatelskiej Jarosław Szostakowski wystąpił z wnioskiem o kontynuowanie obrad bez dyskusji. W odpowiedzi radni PiS zaczęli skandować "Demokracja, demokracja, demokracja". Przewodnicząca rady miasta Ewa Malinowska-Grupińska (KO) powiedziała, że taki wniosek musi być poddany pod debatę.

W odpowiedzi radni PiS zaczęli blokować mównicę i domagali się dyskusji. Radna PiS Alicja Żebrowska zaapelowała do prezydenta Rafała Trzaskowskiego, aby udzielił on informacji ws. podwyżek. Malinowska-Grupińska zarządziła przerwę w obradach.

"Wygraliśmy dla Warszawy"

Uchwała w sprawie bonifikat była jedynym punktem obrad. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski zwrócił się we wtorek do radnych, by przywrócili 98-proc. bonifikatę opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla gruntów położonych na terenach należących do miasta (w przypadku gruntów, których właścicielem jest Skarb Państwa, wysokość bonifikaty została ustawowo ustalona na 60 proc.).



W czwartek zaa przywróceniem 98 proc. bonifikaty głosowało 59 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.



Po ogłoszeniu wyniku głosowania przez przewodniczącą rady miasta Ewę Malinowską-Grupińską radni PiS skandowali: "wygraliśmy dla Warszawy".



Malinowska-Grupińska podziękowała za jednogłośne przyjęcie uchwały i zamknęła sesję.

Wyniki głosowania / Tomasz Gzell / PAP