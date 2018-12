"Powiedziałem pani premier (Theresie May), że mamy najniższe w naszej historii bezrobocie. Zapraszamy wszystkich Polaków z powrotem do kraju" - ogłosił Mateusz Morawiecki po zakończeniu polsko-brytyjskich konsultacji międzyrządowych w Londynie. Równocześnie zaznaczył, że "jest wdzięczny pani premier, że w przypadku, gdyby cokolwiek (ws. brexitu) poszło nie tak (…) to również w takich okolicznościach dla Polaków, którzy mieszkają na Wyspach Brytyjskich, prawa, przywileje społeczne i wszelkie inne prawa są zagwarantowane na dotychczasowych zasadach".

