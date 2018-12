Niezwykły świąteczny spot powstał z inicjatywy Polskiej Fundacji Narodowej. W roli głównej wystąpił sam Jean Reno! Francuski aktor wcielił się w postać dziadka opowiadającego wnuczce o naszych bożonarodzeniowych tradycjach.

Padające płatki śniegu, lekki mróz szczypiący w policzki i fascynujące historie przekazywane z pokolenia na pokolenie - Jean Reno w okolicznościowym, świątecznym nagraniu odgrywa rolę dziadka, który opowiada wnuczce o niezwykłym kraju. Mówi o polskich choinkach rozświetlonych setkami migocących światełek, tradycyjnych potrawach, lepieniu bałwana i zabawach na śniegu. Dziewczynka zamyka oczy i staje się bohaterką tej niesamowitej opowieści, z której bije ciepło tradycyjnego polskiego domu i radość domowników, celebrujących wspólne przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia. Marzenie dziewczynki o znalezieniu się w centrum tych pięknych zdarzeń spełnia się, gdy pod koniec opowieści dowiaduje się od dziadka, że ruszą w podróż do Polski.



Świąteczny klip z Jeanem Reno promuje piękno polskich tradycji bożonarodzeniowych i pokazuje urodę polskich Tatr zimą. Buduje obraz naszego kraju jako pełnego rodzinnego ciepła, bogatego kulturowo, atrakcyjnego turystycznie i takiego, w którym każdy może czuć się bezpiecznie - mówi Filip Rdesiński, Prezes Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej.



Z ramienia Polskiej Fundacji Narodowej producentem spotu jest Piotr C. Śliwowski.



Spot będzie emitowany w mediach społecznościowych oraz w polskich i zagranicznych stacjach telewizyjnych.



oprac.