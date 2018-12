Wybuch metanu w kopalni w czeskiej Karwinie: przynajmniej pięć osób nie żyje, a osiem jest poszukiwanych. Wiele osób jest też rannych. Wśród poszkodowanych są Polacy. Premier Morawiecki napisał na Twitterze, że polscy ratownicy są w drodze do Czech.

Do wybuchu doszło po godzinie 17:00, ale dopiero późnym wieczorem wiadomości w tej sprawie zostały przez służby upublicznione. Czeskie media informują, że do zapłonu metanu doszło około 800 metrów pod ziemią. Wybuch zdewastował część wyrobisk.

Prace w kopalni zostały przerwane, a górnicy ewakuowani. Obecnie w akcji na miejscu bierze udział 40 ratowników.

Początkowo informowano o jednej ofierze śmiertelnej i dziesięciu poszkodowanych. Według rzecznika spółki górniczej Iwo Czelechovskiego, zginęło pięciu górników, a około dziesięciu zostało rannych. Wszyscy zostali natychmiast zabrani do szpitala - powiedział. Wiadomo, że dwóch rannych miało oparzenia, a jeden z nich był w szoku. Poszkodowanych zawieziono do szpitala w Ostrawie. Osiem osób jest wciąż poszukiwanych.

Czelechovsky powiedział, że ofiary i ranni "to w większości Polacy". W rozmowie z TVN24 powiedział, że na 23 pracujących pod ziemią w momencie eksplozji górników 21 to byli Polacy, a dwóch Czesi.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych napisało, że służba konsularna podjęła niezbędne działania. Konsul z Ostrawy jest na miejscu zdarzenia, otoczył opieką poszkodowanych Polaków i ich bliskich. Łączymy się w bólu z rodzinami oraz bliskimi ofiar katastrofy - napisał resort na Twitterze.

Eksplozja w kopalni CzSM to ogromna tragedia. Chciałbym wyrazić moje najgłębsze kondolencje. Jestem w kontakcie z ratownikami, robią co tylko mogą. Jesteśmy gotowi, by natychmiast pomóc, pomoc zaoferował także polski premier. W tym momencie nie pozostaje nic innego jak wierzyć i modlić się, by nie było więcej ofiar - napisał na Twitterze premier Czech Andrej Babisz.

Rozmawiałem przed chwilą telefonicznie z Premierem Czech. Najlepsi czescy ratownicy biorą udział w akcji ratowniczej w kopalni w Karwinie. Polscy ratownicy są w drodze do Czech - napisał z kolei na Twitterze premier Mateusz Morawiecki.

Według informacji naszego dziennikarza Pawła Balinowskiego, do Karwina ruszają dwa zastępy ratowników wyspecjalizowanych właśnie w tego typu podziemnych, bardzo niebezpiecznych akcjach. To ludzie doświadczeni w pracy przy podobnych wypadkach.

Kopalnia w Karwinie jest częścią OKD, producenta węgla kamiennego należącego do państwowej spółki Prisko. OKD co roku wydobywa około pięciu milionów ton węgla. W kopalni prowadzi się wydobycie od 1968 roku.