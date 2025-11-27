Jest akt oskarżenia przeciwko trzem osobom podejrzanym o spowodowanie w lutym pożaru hali przy ul. Siennickiej w Gdańsku. Straty oszacowano na 38 mln zł. Mężczyźni mieli prowadzić w budynku nielegalne laboratorium narkotykowe.

Pożar w Gdańsku spowodował ogromne straty / Adam Warżawa / PAP

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko trzem mężczyznom w sprawie pożaru hali przy ul. Siennickiej.

Straty po pożarze oszacowano na 38 milionów złotych.

Oskarżeni mieli prowadzić w hali nielegalne laboratorium narkotykowe, produkując substancje psychotropowe zawierające klefedron.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prok. Mariusz Duszyński poinformował w czwartek, że prokurator oskarżył Norberta C., Pawła S. i Daniela S. o wytwarzanie znacznych ilości substancji psychotropowych zawierających klefedron.

Ponadto podejrzanym Pawłowi S. i Danielowi S. prokurator przedstawił zarzut popełnienia przestępstwa sprowadzenia w okresie od 1 stycznia do 5 lutego 2025 r. w Gdańsku, zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach oraz powodującego uszkodzenie zabytku - hali Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego (ZNTK) w Gdańsku.

Wśród uszkodzonych zabytków znalazły się: elementy klatek schodowych z dawnego sierocińca przy ul. Sierocej w Gdańsku o wartości odtworzeniowej nie mniejszej niż 120 tys. zł oraz oddane do renowacji przedpiersie ławy kościelnej z zabytkowego Kościoła pw. św. Mikołaja w Starych Polaszkach, o wartości odtworzeniowej nie mniejszej niż 20 tys. zł.

Według prokuratury mężczyźni zgromadzili w hali znaczne ilości substancji łatwopalnych i używali ich podczas produkcji środków odurzających, co doprowadziło do pożaru. Oskarżono ich także o to, że po wybuchu ognia opuścili miejsce zdarzenia, nie alarmując osób obecnych w hali i nie wzywając Straży Pożarnej, co spowodowało opóźnienie akcji gaśniczej i straty przekraczające 38,5 mln zł.

Norbert C. usłyszał dodatkowo zarzut sprowadzenia między 1 stycznia a 5 lutego br. bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach, a także uszkodzenia zabytkowej hali ZNTK i znajdujących się w niej zabytków. Prokurator zarzuca mu zgromadzenie dużych ilości substancji łatwopalnych, niestosowanie zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz używanie substancji łatwopalnych jako odczynników do produkcji narkotyków, co doprowadziło do pożaru.

Ponadto Norberta C. oskarżono o posiadanie w dniu zatrzymania substancji psychotropowych.

Tymczasowy areszt dla zatrzymanych

Wobec wszystkich oskarżonych od dnia zatrzymania, tj. od kwietnia br., stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Za spowodowanie pożaru grozi do 10 lat więzienia, za wytwarzanie znacznych ilości środków odurzających — od 6 miesięcy do 8 lat, a za niszczenie zabytków — do 8 lat pozbawienia wolności.

Prokurator Duszyński poinformował, że w toku śledztwa prokuratorzy i funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, z udziałem jednostek PSP, prowadzili oględziny pogorzeliska przez 12 dni. Wykorzystywano psy służbowe, drona oraz ciężki sprzęt budowlany.

W śledztwie przesłuchano 146 świadków i uzyskano liczne opinie biegłych różnych specjalności.

Pożar na Przeróbce w Gdańsku

Pożar w budynku dawnych Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego wybuchł 5 lutego po godz. 13. Obiekt znajduje się przy ul. Siennickiej na Przeróbce w Gdańsku. Przed przyjazdem służb ewakuowało się około 60 osób.

Hale były dzierżawione przez różne firmy. W jednej z nich znajdowało się 1,5 tys. rowerów Mevo, w tym ponad 1,3 tys. elektrycznych, 162 rowery standardowe oraz tysiąc akumulatorów.

Spłonął także sprzęt firmy zajmującej się transportem medycznym i zabezpieczeniami medycznymi — m.in. quad z przyczepą ratowniczą, defibrylatory, kardiomonitory i namioty medyczne. Zniszczeniu uległ również sprzęt muzyczny wykorzystywany przy organizacji koncertów, m.in. scena, zadaszenie, nagłośnienie i mikroporty.

Kilka godzin po pożarze poinformowano o jednej osobie poszkodowanej podczas ewakuacji mienia. Według straży pożarnej spłonęło 65 proc. powierzchni budynku.

Budynek dawnych Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego został wpisany do rejestru zabytków w 2002 r. Wpis obejmuje 11 obiektów, w tym bramę wjazdową i mur. Zakłady zostały wybudowane w 1912 r.