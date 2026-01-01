Sylwestrowa noc przerodziła się w koszmar w miejscowości Crans-Montana w Szwajcarii - w jednym z barów wybuchł w nocy pożar. Jego przyczyną mogła być pirotechnika wykorzystana podczas koncertu. Lokalne władze poinformowały, że "dziesiątki osób uważane są za zmarłe", a rannych jest około 100 - przekazała agencja Reutera.

Miejsce pożaru w Crans-Montana w Szwajcarii / MAXIME SCHMID/AFP / East News

W sylwestrową noc w kurorcie narciarskim Crans-Montana w Szwajcarii doszło do tragicznego pożaru w jednym z barów.

Przyczyną prawdopodobnie była eksplozja spowodowana użyciem materiałów pirotechnicznych w barze podczas koncertu.

Ofiar śmiertelnych są dziesiątki, a rannych ok. 100 osób; na miejscu interweniowały śmigłowce i karetki pogotowia.

"Dziesiątki osób uważane są za zmarłe" w wyniku pożaru w noc sylwestrową w kurorcie narciarskim Crans-Montana w południowej Szwajcarii - przekazały miejscowe władze, cytowane przez agencję Reutera. Część ofiar to obcokrajowcy. Rannych jest ok. 100 osób.

Jak podają lokalne media, przyczyną zdarzenia mogło być użycie materiałów pirotechnicznych w jednym z barów podczas koncertu.

Służby na miejscu pożaru w Crans-Montana w Szwajcarii / MAXIME SCHMID/AFP / East News

Do wybuchu, który wywołał pożar, doszło ok. godz. 1:30 w barze "Le Constellation". Przyczyna eksplozji pozostaje nieznana.

Bar w Crans-Montana w Szwajcarii, gdzie w sylwestrową noc wybuchł pożar / MAXIME SCHMID/AFP / East News

Do transportu rannych zmobilizowano 10 śmigłowców i 40 karetek pogotowia.

Crans-Montana to jedno z najchętniej odwiedzanych przez narciarzy miejsc w Szwajcarii.