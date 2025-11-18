W poniedziałek przed północą potężny pożar ogarnął wieżowiec Vjesnik przy Alei Slavonskiej w Zagrzebiu. To jeden z symboli stolicy Chorwacji. Zniszczenia są ogromne.

  • Wielki pożar wybuchł w nocy z poniedziałku na wtorek w wieżowcu Vjesnik w Zagrzebiu.
  • Ogień szybko rozprzestrzeniał się pionowo, obejmując dach i kilka pięter budynku.
  • Do akcji skierowano liczne zastępy straży pożarnej oraz specjalistyczny sprzęt. Według lokalnych mediów nie ma informacji o ofiarach w ludziach.
  • Chcesz być na bieżąco? Odwiedź stronę główną RMF24.pl

Zobacz również:

Wielki pożar w nocy z poniedziałku na wtorek ogarnął wieżowiec Vjesnik w Zagrzebiu.

Z powodu pionowego rozprzestrzeniania się ognia, pożar objął dach budynku oraz kilka pięter, dlatego do gaszenia pożaru skierowano dużą liczbę strażaków i sprzętu - informuje Index.hr.

Według lokalnych mediów, nie ma informacji o ofiarach.

Burmistrz Zagrzebia, Tomislav Tomasević, przybył dziś rano przed budynek. Jak stwierdził, mimo wysiłków straży pożarnej, pożar ciągle utrzymuje się na różnych piętrach. 

Przyczyna pożaru jest nieznana. Są pewne podejrzenia, ale śledztwo na miejscu to wykaże - mówił Tomasević.

Niestety, szkody są rozległe. Większościowym właścicielem budynku jest państwo, inżynierowie budowlani będą musieli określić, czy budynek nadaje się do rozbiórki, czy zostanie wyremontowany - powiedział Tomasević.

Jak podkreślił burmistrz, na razie nie ma niebezpieczeństwa zawalenia się, a najważniejszą rzeczą w całej sytuacji jest to, że nie ma ofiar.

Bezpieczeństwo strażaków jest najważniejsze - powiedział. 

Według chorwackich mediów, pożar rozprzestrzenia się przez otwory w konstrukcji, a ze względu na zwiększone zagrożenie strażacy zostali wycofani z wnętrza budynku.