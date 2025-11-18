W poniedziałek przed północą potężny pożar ogarnął wieżowiec Vjesnik przy Alei Slavonskiej w Zagrzebiu. To jeden z symboli stolicy Chorwacji. Zniszczenia są ogromne.

Pożar wieżowca Vjesnik w Zagrzebiu / Matija Habljak/PIXSELL/Press Association / East News

Wielki pożar wybuchł w nocy z poniedziałku na wtorek w wieżowcu Vjesnik w Zagrzebiu.

Ogień szybko rozprzestrzeniał się pionowo, obejmując dach i kilka pięter budynku.

Do akcji skierowano liczne zastępy straży pożarnej oraz specjalistyczny sprzęt. Według lokalnych mediów nie ma informacji o ofiarach w ludziach.

Chcesz być na bieżąco? Odwiedź stronę główną RMF24.pl .

Wielki pożar w nocy z poniedziałku na wtorek ogarnął wieżowiec Vjesnik w Zagrzebiu.

Z powodu pionowego rozprzestrzeniania się ognia, pożar objął dach budynku oraz kilka pięter, dlatego do gaszenia pożaru skierowano dużą liczbę strażaków i sprzętu - informuje Index.hr.

Według lokalnych mediów, nie ma informacji o ofiarach.