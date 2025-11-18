W poniedziałek przed północą potężny pożar ogarnął wieżowiec Vjesnik przy Alei Slavonskiej w Zagrzebiu. To jeden z symboli stolicy Chorwacji. Zniszczenia są ogromne.
Wielki pożar w nocy z poniedziałku na wtorek ogarnął wieżowiec Vjesnik w Zagrzebiu.
Z powodu pionowego rozprzestrzeniania się ognia, pożar objął dach budynku oraz kilka pięter, dlatego do gaszenia pożaru skierowano dużą liczbę strażaków i sprzętu - informuje Index.hr.
Według lokalnych mediów, nie ma informacji o ofiarach.