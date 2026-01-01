W ciągu dwóch miesięcy w Waszyngtonie ma rozpocząć się budowa nowego monumentu. Obiekt, inspirowany paryskim Łukiem Triumfalnymi, ma uświetnić obchodzoną w tym roku 250. rocznicę ogłoszenia niepodległości USA.
Deklarację ws. rozpoczęcia budowy pomnika złożył w rozmowie z serwisem Politico prezydent USA Donald Trump.
Budowa jeszcze nie ruszyła. Rozpocznie się w ciągu dwóch miesięcy. Ten projekt będzie wspaniały - przyznał.
Budowa pomnika, nazywanego nieoficjalnie "Łukiem Triumfalnym Trumpa", ma być sfinansowana ze środków prywatnych, w tym z funduszy pozostałych po realizacji nowej sali balowej w Białym Domu.
Dokładna lokalizacja monumentu nie została jeszcze zatwierdzona. Rozważane jest usytuowanie go w pobliżu Pomnika Lincolna na terenie waszyngtońskiego National Mall.
Biały Dom nie ujawnił dotąd szczegółów dotyczących kosztów inwestycji. Trump pokazywał już publicznie projekt pomnika.