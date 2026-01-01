W ciągu dwóch miesięcy w Waszyngtonie ma rozpocząć się budowa nowego monumentu. Obiekt, inspirowany paryskim Łukiem Triumfalnymi, ma uświetnić obchodzoną w tym roku 250. rocznicę ogłoszenia niepodległości USA.

Donald Trump z projektem nowego monumentu (zdj. z października 2025 r.) / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP / East News

Deklarację ws. rozpoczęcia budowy pomnika złożył w rozmowie z serwisem Politico prezydent USA Donald Trump.



Budowa jeszcze nie ruszyła. Rozpocznie się w ciągu dwóch miesięcy. Ten projekt będzie wspaniały - przyznał.

Budowa pomnika, nazywanego nieoficjalnie "Łukiem Triumfalnym Trumpa", ma być sfinansowana ze środków prywatnych, w tym z funduszy pozostałych po realizacji nowej sali balowej w Białym Domu.

Projekt pomnika na biurku Donalda Trumpa / JIM WATSON/AFP / East News

Dokładna lokalizacja monumentu nie została jeszcze zatwierdzona. Rozważane jest usytuowanie go w pobliżu Pomnika Lincolna na terenie waszyngtońskiego National Mall.

Biały Dom nie ujawnił dotąd szczegółów dotyczących kosztów inwestycji. Trump pokazywał już publicznie projekt pomnika.