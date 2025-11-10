W niedzielę około godz. 23 strażacy opanowali pożar w restauracji w Wawrowie koło Gorzowa Wielkopolskiego. Ogień pojawił się na poddaszu budynku, w rejonie komina.

Pożar restauracji w niedzielę wieczorem został opanowany. / Shutterstock

Na miejsce wysłano dwanaście zastępów straży pożarnej.

Jak przekazał oficer prasowy gorzowskiej straży, Karol Brzozowski, akcja gaśnicza była utrudniona z powodu paneli fotowoltaicznych znajdujących się na dachu. To jednak nie one były przyczyną pożaru.

Goście i pracownicy restauracji ewakuowali się jeszcze przed przyjazdem strażaków. Nikt nie został ranny.

Trwa dogaszenie. Są utrudnienia w ruchu na pobliskich ulicach - mówił RMF FM przed godz. 23 Karol Brzozowski.

Okoliczności i przyczyny pożaru będzie wyjaśniała policja.