W niedzielę około godz. 23 strażacy opanowali pożar w restauracji w Wawrowie koło Gorzowa Wielkopolskiego. Ogień pojawił się na poddaszu budynku, w rejonie komina.
- Więcej bieżących informacji znajdziesz na stronie RMF24.pl
Na miejsce wysłano dwanaście zastępów straży pożarnej.
Jak przekazał oficer prasowy gorzowskiej straży, Karol Brzozowski, akcja gaśnicza była utrudniona z powodu paneli fotowoltaicznych znajdujących się na dachu. To jednak nie one były przyczyną pożaru.
Goście i pracownicy restauracji ewakuowali się jeszcze przed przyjazdem strażaków. Nikt nie został ranny.
Trwa dogaszenie. Są utrudnienia w ruchu na pobliskich ulicach - mówił RMF FM przed godz. 23 Karol Brzozowski.
Okoliczności i przyczyny pożaru będzie wyjaśniała policja.