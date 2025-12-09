​Z danych najnowszych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w rankingu przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw w polskich miastach nastąpiła zmiana lidera. Zgodnie z danymi za październik 2025 najwyżej uplasował się Kraków z wynikiem 11 160,39 zł brutto. Na podium znalazła się również Warszawa i Gdańsk, którym do pierwszego miejsca brakuje odpowiednio ponad 550 zł i prawie 790 zł. Z kolei najniższy wynik odnotował Gorzów Wielkopolski - 7 510 zł. Wartość dla całej Polski wyniosła 8 865,12 zł.

Przeciętne wynagrodzenie w październiku 2025

Jak poinformował Główny Urząd Statystyczny, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w Polsce w październiku 2025 roku wyniosło 8 865,12 zł.

W porównaniu do analogicznego okresu w zeszłym roku oznacza to wzrost o 6,6 proc. W stosunku do września wartość ta wzrosła o 1,3 proc. Do poprawy wyników w dużej mierze przyczyniła się większa liczba wypłacanych nagród i premii.

Kraków wyprzedził Warszawę

W październiku 2025 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Krakowie wyniosło 11 160,39 zł. To wzrost o 1,1 proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca i aż o 9,2 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Główne sektory, które przyczyniły się do wzrostu płac w stolicy Małopolski, to informacja i komunikacja, działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją, administrowanie i działalność wspierająca, transport i gospodarka magazynowa, a także handel, naprawa pojazdów samochodowych oraz budownictwo.

Warszawa i Gdańsk tuż za liderem

W Warszawie średnia pensja brutto w październiku 2025 wyniosła 10 606,89 zł, co oznacza wzrost o 1,5 proc. w stosunku do września oraz o 4,3 proc. w porównaniu z październikiem 2024 roku.

Największy wzrost wynagrodzeń odnotowano w sektorach budownictwa, handlu, obsługi rynku nieruchomości, zakwaterowania i gastronomii, a także w przemyśle, transporcie i komunikacji.

Trzecie miejsce pod względem wysokości zarobków zajmuje Gdańsk, gdzie przeciętne wynagrodzenie wyniosło 10 370,97 zł brutto. To o 3 proc. mniej niż miesiąc wcześniej, z kolei w ujęciu rok do roku oznacza to wzrost o 5,9 proc.

Spadki wynagrodzeń z miesiąca na miesiąc w Gdańsku dotyczyły głównie branży informatycznej, budownictwa, handlu oraz sektora zakwaterowania i gastronomii.

Gdzie zarobki są najniższe?

Na drugim biegunie znalazły się miasta takie jak Gorzów Wielkopolski, Białystok i Kielce. W Gorzowie Wielkopolskim przeciętne wynagrodzenie wyniosło 7 510 zł, w Białymstoku 7 584,90 zł, a w Kielcach 7 731,93 zł. To znacznie poniżej średniej krajowej.

Dane GUS pokazują, że rynek pracy w Polsce staje się coraz bardziej zróżnicowany pod względem wysokości wynagrodzeń. Różnica zarobków między Krakowem, gdzie w październiku zarobki brutto były najwyższe, a Gorzowem Wielkopolskim, gdzie były najniższe, wyniosła bowiem 3 650,39 zł.

