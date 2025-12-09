Liczba cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce stale rośnie. Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego, na koniec czerwca 2025 roku na polskim rynku pracy było już ponad 1,09 miliona obcokrajowców. To o 6,5 procent więcej niż rok wcześniej.
Z opublikowanych dzisiaj danych GUS wynika, że na koniec czerwca 2025 roku liczba cudzoziemców pracujących w Polsce wyniosła 1 099,5 tysiąca osób. To o 6,5 procent więcej niż rok wcześniej.
W porównaniu do maja tego samego roku liczba ta wzrosła o 2,9 procent.
Udział obcokrajowców w ogólnej liczbie osób wykonujących pracę w Polsce osiągnął poziom 6,6 procent.