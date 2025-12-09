Umowy zlecenia coraz popularniejsze

Wśród cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce, aż 422,2 tysiąca osób realizowało wyłącznie umowy zlecenia i pokrewne. To wzrost o 7,1 procent w porównaniu do czerwca 2024 roku oraz o 4,2 procent więcej niż miesiąc wcześniej.



Ukraińcy dominują wśród pracujących obcokrajowców

Z danych GUS wynika, że najliczniejszą grupę cudzoziemców pracujących w Polsce stanowią obywatele Ukrainy.

Według stanu na 30 czerwca 2025 roku było ich 735,1 tysiąca ( prawie 67 procent), co oznacza wzrost o 5,2 procent w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku oraz o 3,0 procent w porównaniu do maja 2025 roku.

Prawie 11 procent to Białorusini. Na trzecim miejscu są Gruzini - nieco ponad 2 procent.

Z danych GUS wynika też, że co piąty cudzoziemiec wykonujący pracę w Polsce mieszka w regionie warszawskim stołecznym.

"W ostatnim dniu czerwca 2025 r. co piąty cudzoziemiec wykonujący pracę w Polsce mieszkał w regionie warszawskim stołecznym (20,0 proc.)" – podaje GUS.

Najmniej obcokrajowców mieszka w regionie świętokrzyskim – poniżej 1 proc. analizowanej grupy.

