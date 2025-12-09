Liczba cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce stale rośnie. Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego, na koniec czerwca 2025 roku na polskim rynku pracy było już ponad 1,09 miliona obcokrajowców. To o 6,5 procent więcej niż rok wcześniej.

Zobacz również:

  • Po więcej ciekawych informacji z Polski i ze świata zapraszamy na RMF24.pl

Ponad milion obcokrajowców na polskim rynku pracy

Z opublikowanych dzisiaj danych GUS wynika, że na koniec czerwca 2025 roku liczba cudzoziemców pracujących w Polsce wyniosła 1 099,5 tysiąca osób. To o 6,5 procent więcej niż rok wcześniej. 

W porównaniu do maja tego samego roku liczba ta wzrosła o 2,9 procent. 

Udział obcokrajowców w ogólnej liczbie osób wykonujących pracę w Polsce osiągnął poziom 6,6 procent.

Umowy zlecenia coraz popularniejsze

Wśród cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce, aż 422,2 tysiąca osób realizowało wyłącznie umowy zlecenia i pokrewne. To wzrost o 7,1 procent w porównaniu do czerwca 2024 roku oraz o 4,2 procent więcej niż miesiąc wcześniej.

Ukraińcy dominują wśród pracujących obcokrajowców

Z danych GUS wynika, że najliczniejszą grupę cudzoziemców pracujących w Polsce stanowią obywatele Ukrainy. 

Według stanu na 30 czerwca 2025 roku było ich 735,1 tysiąca ( prawie 67 procent), co oznacza wzrost o 5,2 procent w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku oraz o 3,0 procent w porównaniu do maja 2025 roku. 

Prawie 11 procent to Białorusini. Na trzecim miejscu są Gruzini - nieco ponad 2 procent. 

 Z danych GUS wynika też, że co piąty cudzoziemiec wykonujący pracę w Polsce mieszka w regionie warszawskim stołecznym. 

"W ostatnim dniu czerwca 2025 r. co piąty cudzoziemiec wykonujący pracę w Polsce mieszkał w regionie warszawskim stołecznym (20,0 proc.)" – podaje GUS. 

Najmniej obcokrajowców mieszka w regionie świętokrzyskim – poniżej 1 proc. analizowanej grupy.