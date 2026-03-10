Już co dziesiąty Polak w wieku emerytalnym pozostaje aktywny zawodowo - pisze we wtorek "Rzeczpospolita". Najnowsze dane pokazują, że liczba pracujących seniorów osiągnęła rekordowy poziom.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Ostatnie miesiące przyniosły ciekawe dane dotyczące aktywności zawodowej osób w wieku poprodukcyjnym. Jak wynika z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny, w ostatnim kwartale 2025 roku osoby w wieku emerytalnym stanowiły już niemal 5 procent wszystkich pracujących w Polsce. To wzrost o 0,6 punktu procentowego w porównaniu z końcówką 2021 roku.



"Rz" podkreśla, że wskaźnik zatrudnienia osób w wieku emerytalnym wzrósł w tym czasie z 8,5 proc. do rekordowych 10 proc., a ich liczba zwiększyła się niemal o 100 tys. do 852 tys.

Dane z ZUS potwierdzają trend

Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że w listopadzie 2025 roku w Polsce pracowało ponad 894 tysiące osób z ustalonym prawem do emerytury. To o ponad 20 tysięcy więcej niż jeszcze w grudniu 2023 roku.

Tak wysoki poziom aktywności zawodowej wśród emerytów jest bezprecedensowy i wyraźnie pokazuje, że coraz więcej seniorów decyduje się na kontynuowanie pracy mimo osiągnięcia wieku emerytalnego.

Dlaczego seniorzy pracują?

Co motywuje osoby po 60. roku życia do pozostania na rynku pracy? Z odpowiedzi udzielonych w sondażu SW Research dla agencji zatrudnienia Job Impulse wynika, że aż 71 procent spośród 600 badanych osób w wieku co najmniej 60 lat deklaruje chęć kontynuacji lub podjęcia pracy zarobkowej.

Najczęściej wskazywanym powodem jest chęć uzyskania dodatkowego dochodu - tak odpowiedziało 63 procent ankietowanych. Jednak nie tylko kwestie finansowe mają znaczenie. Część seniorów podkreśla, że praca pozwala im utrzymać aktywność zawodową, daje poczucie przynależności do zespołu i umożliwia regularne kontakty społeczne. Dla wielu osób pozostanie aktywnym zawodowo to także sposób na zachowanie dobrej kondycji psychicznej i fizycznej.