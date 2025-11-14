​Polscy seniorzy są coraz bardziej zadłużeni. Całkowita wartość kredytów, pożyczek czy zaległości osób starszych wzrosła w ciągu roku o ponad 152 mln zł i wynosi obecnie 12,2 mld zł - wynika z danych BIG InfoMonitor. Jednocześnie łączna liczba zadłużonych seniorów spadła o ok. 21 tys. Senior rekordzista zadłużony jest na ponad 96 mln zł.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Liczba zadłużonych seniorów w Polsce spadła o około 21 tys. w stosunku do analogicznego okresu rok temu.

Łączna kwota ich zadłużenia wzrosła o ponad 152 mln zł.

Średnie zadłużenie na osobę wynosi około 34 tys. zł, z największymi długami na Mazowszu (około 55 tys. zł) i rekordzistą z województwa lubelskiego zadłużonym na ponad 96 mln zł.

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Zadłużenie seniorów wzrosło

Z raportu BIG InfoMonitor wynika, że liczba zadłużonych seniorów spadła w stosunku do analogicznego okresu w zeszłym roku. W III kwartale 2024 wynosiła 377 697 osób, a obecnie to 355 978 seniorów. Oznacza to spadek o ok. 21 tys. osób. Niemniej, całkowita wartość zadłużenia u seniorów wzrosła o ponad 152 mln zł i wynosi obecnie 12,2 mld zł. Wliczają się w to m.in. kredyty i zaległości w płatnościach. Aktualnie średnie zadłużenie seniorów w przeliczeniu na osobę wynosi ok. 34 tys. zł.

Największą część długów stanowią kredyty, choć istotny udział mają również zaległości w płatnościach. Najczęściej dotyczą one bieżących opłat.

Gdzie seniorzy są najbardziej zadłużeni?

Największe zobowiązania mają seniorzy z Mazowsza - tam średnia na osobę wynosi ok. 55 tys. zł. Dla porównania, na Opolszczyźnie ta wartość wynosi ok. 26 tys. zł, a w Świętokrzyskiem - 25 tys. zł. Rekordzista zadłużony jest na ponad 96 mln zł i mieszka w województwie lubelskim.

Prezes BIG InfoMonitor Paweł Szarkowski zwrócił uwagę na czynniki, które wpływają na dysproporcje w zadłużeniu między seniorami. Wśród nich jest m.in. bliskość wielkich aglomeracji, w kontekście kosztów życia.

Tak znaczące dysproporcje regionalne w obciążeniu finansowym seniorów mogą wskazywać na nierównomierny dostęp do edukacji finansowej oraz różnice w strukturze dochodów i kosztów życia. Wyższe średnie zadłużenie w Mazowieckiem jest nie tylko efektem wyższych pensji i potencjału kredytowego w przeszłości, ale również wyższych kosztów podstawowych, takich jak czynsze i media, które gwałtownie uderzają w portfele emerytów w dużych aglomeracjach - mówił Szarkowski, cytowany w raporcie BIG InfoMonitor.

Okazuje się również, że obciążenie długami dotyka niemal po równo obie płcie - z niewielką przewagą mężczyzn. Spośród osób 65 plus zobowiązania ma prawie 184 tys. panów i ponad 172 tys. pań.

Przedstawiciel BIG InfoMonitor podkreślił, że spadek liczby zadłużonych seniorów nie napawa optymizmem. Zwrócił uwagę, że koszty pożyczek i kredytów wciąż są wysokie. Dla osób utrzymujących się głównie z emerytur stanowią spore wyzwanie finansowe.

Wzrost kosztów życia, nadal wysoki poziom oprocentowania kredytów i pożyczek oraz inflacja to czynniki, które szczególnie dotykają osoby w wieku 65 plus, dla których głównym źródłem utrzymania są przeważnie stałe świadczenia emerytalne. Spadek liczby osób posiadających przeterminowane zadłużenia nie oznacza jednak poprawy sytuacji. Przeciwnie - większa część całkowitego opóźnionego zadłużenia, które zwiększyło się rok do roku, może koncentrować się na mniejszej grupie niesolidnych dłużników, co sygnalizuje pogłębianie się spirali zadłużenia w tej wrażliwej społecznie grupie - stwierdził Paweł Szarkowski.