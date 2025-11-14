W 2025 roku polski rynek złota notuje historyczne rekordy sprzedaży, a Mennica Skarbowa ogłasza rozszerzenie swojej oferty o metale ziem rzadkich. Nowe możliwości inwestycyjne mają być dostępne dla każdego Polaka, a eksperci prognozują dalsze wzrosty cen złota w obliczu globalnej niepewności.

Nowość na rynku: Polacy będą mogli inwestować w metale ziem rzadkich / Shutterstock

Sprzedaż złota w Polsce osiągnęła rekordowy poziom, a ceny kruszcu dynamicznie rosną.

Mennica Skarbowa planuje wprowadzić do swojej oferty metale ziem rzadkich, dostępne dla wszystkich Polaków.

Eksperci przewidują dalszy wzrost cen złota w związku z napięciami geopolitycznymi i makroekonomicznymi.

Więcej najważniejszych informacji na stronie głównej RMF24.pl .

Rekordowa sprzedaż złota w Polsce

W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2025 roku Mennica Skarbowa sprzedała aż 2,1 tony złota, bijąc tym samym historyczne rekordy na polskim rynku. Tak wysokiego popytu na złoto nie notowano od 2013 roku, a wszystko wskazuje na to, że obecny rok zakończy się kolejnym rekordem. Wzrost zainteresowania inwestycjami w złoto obserwowany jest nie tylko w Polsce, ale również na całym świecie.

Wpływ niepewności geopolitycznej na rynek złota

Ożywienie na rynku złota w Europie utrzymywało się przez cały trzeci kwartał 2025 roku. Największy popyt przypadł na wrzesień i październik, kiedy to media szeroko informowały o dynamicznych wzrostach cen kruszcu. Szczególnie istotny był moment, w którym cena złota przekroczyła poziom 4 tys. dolarów za uncję, co wywołało prawdziwą falę zakupów.

Eksperci podkreślają, że złoto tradycyjnie postrzegane jest jako bezpieczna przystań w czasach niepewności. Obecna sytuacja geopolityczna, w tym eskalacja wojny na Ukrainie oraz napięcia na Bliskim Wschodzie, dodatkowo napędzają popyt na ten kruszec. Analitycy przewidują, że w przyszłym roku cena złota może przekroczyć nawet 5 tys. dolarów za uncję.

Dynamiczny wzrost cen i przychodów

W trzecim kwartale 2025 roku cena złota w polskiej walucie wzrosła aż o 17 procent - z poziomu 11 930 zł do 13 950 zł za uncję. Największy rajd cenowy rozpoczął się w połowie sierpnia, kiedy notowania wynosiły jeszcze około 12 100 zł za uncję. W ciągu zaledwie sześciu tygodni kruszec podrożał o 15 procent, a korekty cenowe były minimalne.

Wysokie ceny złota przełożyły się na znaczący wzrost przychodów Mennicy Skarbowej. W trzecim kwartale 2025 roku firma wygenerowała 313,9 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 22,7 procent w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Całkowite przychody za dziewięć miesięcy tego roku wyniosły 890,9 mln zł, czyli o 39 procent więcej niż rok wcześniej. Zysk ze sprzedaży w trzecim kwartale osiągnął poziom 5,8 mln zł.

Nowa oferta: metale ziem rzadkich dla każdego

Jak głosi oficjalny komunikat Mennicy Skarbowej, w odpowiedzi na utrzymujące się wysokie ceny złota i rosnące zainteresowanie alternatywnymi inwestycjami Mennica Skarbowa zapowiada wprowadzenie do swojej oferty metali ziem rzadkich. Surowce te są kluczowe dla wielu nowoczesnych sektorów gospodarki, w tym przemysłu obronnego, energetycznego oraz nowych technologii. O ich dostępność rywalizują największe światowe mocarstwa, a już wkrótce będą one dostępne również dla polskich inwestorów indywidualnych.

Przedstawiciele Mennicy Skarbowej podkreślają, że inwestycje w złoto i metale ziem rzadkich to rozwiązania długoterminowe, które mogą przynosić zyski po wielu latach. Nowa oferta ma na celu umożliwienie każdemu Polakowi dywersyfikację portfela inwestycyjnego i zabezpieczenie kapitału w niepewnych czasach.

