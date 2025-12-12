160 mln złotych musi zapłacić Jeronimo Martins, właściciel Biedronki, za wprowadzającą w błąd reklamę. Sąd zdecydował o utrzymaniu w mocy kary nałożonej przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

  • Sąd utrzymał karę ponad 160 mln zł nałożoną przez UOKiK na Jeronimo Martins za wprowadzającą w błąd reklamę akcji "Tarcza Biedronki antyinflacyjna".
  • Sąd w pełni podzielił ustalenia i argumentację Prezesa UOKiK dotyczącą praktyk spółki.
  • UOKiK podkreślił, że klienci nie mogli realnie skorzystać z promocji na warunkach przedstawionych w reklamach.
  • Negatywne opinie konsumentów zostały uwzględnione w decyzji UOKiK i potwierdzone przez sąd.
  • Najważniejsze informacje z Polski i świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.

Zobacz również:

UOKiK świętuje sukces

"UOKiK wygrywa w sądzie" - podał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w piątek na swoim profilu na platformie X. "Sąd zgodził się z ustaleniami Prezesa UOKiK. W pełni podzielił ustalenia i argumentację Prezesa Urzędu w odniesieniu do stwierdzonych praktyk oraz nałożonych na spółkę kar pieniężnych. Jeronimo Martins Polska reklamując akcję 'Tarcza Biedronki antyinflacyjna' wprowadzała w błąd co do warunków, korzyści i dostępności regulaminu promocji" - poinformował na profilu UOKiK.

Urząd wskazał, że "sąd utrzymał karę w wysokości ponad 160 mln zł". Ocenił także, że "wyrok to bardzo ważny sygnał dla rynku i konsumentów".

Czego dotyczył spór?

"W naszym postępowaniu i wydanej decyzji nie skupiliśmy się na 'kwestiach technicznych', jak twierdził przedsiębiorca, ale prawie konsumentów do jasnej i rzetelnej informacji. Tymczasem klienci Biedronki nie mieli możliwości realnego skorzystania z promocji na warunkach przedstawionych w przekazach reklamowych przez przedsiębiorcę. Swój negatywny odbiór akcji konsumenci wyrażali w mediach społecznościowych, m.in. na profilu spółki na portalu Facebook. Ich głosy zostały uwzględnione w wydanej decyzji, potwierdzonej orzeczeniem sądu" - powiedział cytowany we wpisie UOKiK prezes urzędu Tomasz Chróstny.

Akcja "Tarcza Biedronki antyinflacyjna" była prowadzona w sklepach sieci od kwietnia do czerwca 2022 r. Zdaniem UOKiK przekazy reklamowe były tak sformułowane, aby przyciągnąć uwagę konsumentów, którym zależy na niskich cenach produktów, oraz wytworzyć u nich przeświadczenie, że oferowane produkty są najtańsze na rynku. UOKiK w komunikacie z czerwca 2023 r. podał, że Jeronimo Martins Polska nie zarejestrowało żadnego zgłoszenia, które spełniałoby wymogi regulaminu "Tarczy Biedronki antyinflacyjnej". 