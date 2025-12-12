160 mln złotych musi zapłacić Jeronimo Martins, właściciel Biedronki, za wprowadzającą w błąd reklamę. Sąd zdecydował o utrzymaniu w mocy kary nałożonej przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Sąd utrzymał karę za "Tarczę Biedronki antyinflacyjną" / Shutterstock

Sąd utrzymał karę ponad 160 mln zł nałożoną przez UOKiK na Jeronimo Martins za wprowadzającą w błąd reklamę akcji "Tarcza Biedronki antyinflacyjna".

Sąd w pełni podzielił ustalenia i argumentację Prezesa UOKiK dotyczącą praktyk spółki.

UOKiK podkreślił, że klienci nie mogli realnie skorzystać z promocji na warunkach przedstawionych w reklamach.

Negatywne opinie konsumentów zostały uwzględnione w decyzji UOKiK i potwierdzone przez sąd.

Najważniejsze informacje z Polski i świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

UOKiK świętuje sukces

"UOKiK wygrywa w sądzie" - podał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w piątek na swoim profilu na platformie X. "Sąd zgodził się z ustaleniami Prezesa UOKiK. W pełni podzielił ustalenia i argumentację Prezesa Urzędu w odniesieniu do stwierdzonych praktyk oraz nałożonych na spółkę kar pieniężnych. Jeronimo Martins Polska reklamując akcję 'Tarcza Biedronki antyinflacyjna' wprowadzała w błąd co do warunków, korzyści i dostępności regulaminu promocji" - poinformował na profilu UOKiK.

Urząd wskazał, że "sąd utrzymał karę w wysokości ponad 160 mln zł". Ocenił także, że "wyrok to bardzo ważny sygnał dla rynku i konsumentów".

