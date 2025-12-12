Blisko 10 tysięcy pracowników, ponad 2200 sklepów w Europie, w tym filie w Polsce, i wielomilionowe obroty – sieć taniej odzieży NKD zmienia właściciela. Nowym nabywcą została południowoafrykańska grupa Mr Price.

Sieć NKD przejęta przez giganta z RPA. Jej sklepy z tanią odzieżą są także w Polsce / Shutterstock

NKD, popularna sieć taniej odzieży, zmienia właściciela - przejęta przez południowoafrykański gigant Mr Price Group.

Sieć ma 2200 sklepów w Europie, w tym w Polsce, i osiągnęła 850 mln euro przychodu w 2024 roku.

Mr Price, z 32 tysiącami pracowników i szerokim asortymentem, zapowiada rozwój i ekspansję NKD do nawet 4000 sklepów.

NKD - europejski potentat taniej odzieży

Branża tekstylna w Europie przechodzi właśnie jedną z największych zmian ostatnich lat. Sieć sklepów NKD, znana z przystępnych cen i szerokiego asortymentu, została przejęta przez nowego właściciela. Dotychczas zarządzana przez brytyjską grupę private equity TDR Capital LLP, marka z siedzibą w bawarskim Bindlach, była określana jako "wiodący europejski dyskont tekstylny".

Obecnie sieć NKD to 2200 sklepów w Niemczech, Austrii, Włoszech, Słowenii, Czechach, Chorwacji i Polsce. NKD prowadzi także własny sklep internetowy, a w 2024 roku osiągnęła przychód na poziomie 850 milionów euro.

W sumie w sieci NKD w Europie pracuje 10 tysięcy ludzi.

Teraz stery w NKD przejmuje Mr Price Group - gigant handlu detalicznego z Republiki Południowej Afryki, zatrudniający na całym świecie aż 32 tysiące pracowników. Mr Price nie ogranicza się do odzieży - w jego portfolio znajdziemy także artykuły gospodarstwa domowego, usługi finansowe i produkty telekomunikacyjne. Firma prowadzi sprzedaż zarówno w sieci, jak i w ponad 3100 sklepach stacjonarnych.

Ostatnie wyniki finansowe Mr Price mogą robić wrażenie - przychody wzrosły o 5,4 proc. do 18,6 miliarda randów, co przekłada się na 937 milionów euro. Przejęcie dużej europejskiej sieci, jak NKD, wpisuje się w realizację strategii firmy.

Sieć tanich sklepów odzieżowych NKD została sprzedana za kwotę niemal 500 milionów euro. Podpisanie umowy kupna to dopiero początek zmian. Teraz transakcja musi zostać zatwierdzona przez urząd antymonopolowy.



Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, przed NKD otwiera się nowy rozdział. Sieć zapowiada szeroko zakrojoną ekspansję - w perspektywie średnioterminowej liczba sklepów ma wzrosnąć z obecnych 2200 do 3000, a w dłuższej nawet do 4000 placówek.

Sklepy NKD oferują tanie tekstylia, odzież sportową oraz sezonowe dekoracje. Sama nazwa firmy to skrót od Niedrig Kalkuliert Discount.

W Polsce sklepy sieci NKD są w kilkunastu miastach, między innymi w Warszawie, Kielcach, Wałbrzychu, Mielcu, Wrocławiu, Łodzi, Opolu i Włocławku.