Program Innovate Poland to miliardy złotych, które zostaną zainwestowane w innowacje, przede wszystkim małych i średnich spółek. "Inwestycje mogą wynieść łącznie od 8 do 10 mld zł" - przekazał w piątek minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Dodał, że dzięki programowi powstaną instrumenty i fundusze, które przyspieszą rozwój firm i rozbudują kompetencje technologiczne polskiej gospodarki.

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański . / Rafał Guz / PAP

Innovate Poland to wzorowany na modelu francuskim, tzw. planie Tibiego (Philippe Tibi, francuski ekonomista - przyp. red.), mechanizm mobilizacji prywatnego kapitału do inwestycji w młode, innowacyjne spółki. Celem jest przełamanie bariery finansowania, która przez lata ograniczała polskich przedsiębiorców.

Polski Fundusz Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego, PZU i European Investment Fund przeznaczą w ramach inicjatywy Innovate Poland 4 mld zł na rozwój polskich firm.

Efekt dźwigni

Tworzymy platformę, która łączy i wzmacnia dotychczasowe inicjatywy inwestycyjne; 4 mld zł staną się impulsem do uruchomienia pierwszych projektów w ramach programu. Dzięki efektowi dźwigni i zaangażowaniu kolejnych inwestorów łączna wartość inwestycji sięgnie od 8 do 10 mld zł - powiedział minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Podkreślił jednocześnie, że dzięki programowi powstaną instrumenty i fundusze, które przyspieszą rozwój firm, wesprą ekspansję zagraniczną i rozbudują kompetencje technologiczne polskiej gospodarki.

Potrzebne są miliardy prywatnego kapitału

Innovate Poland to nowy sposób myślenia o inwestycjach, o partnerstwie instytucji publicznych i finansowych, o kapitale, który współpracuje, zamiast tylko i wyłącznie konkurować. (...) To kapitał, który będzie pracować na wzrost i na przyszłość polskiej gospodarki - dodał.

Potrzebujemy więcej innowacyjnych spółek, które w przyszłości będą mogły debiutować na giełdzie. (...) Wyzwaniem dla nich nie jest brak pomysłów i kreatywności, tylko bardzo często brak dostępu do finansowania. Nie każdą innowacje da się sfinansować kredytem bankowym, dlatego wiele młodych firm szuka kapitału za granicą - mówił Domański.

Jak podkreślał, aby rozwój polskiej gospodarki przeszedł na wyższy poziom, potrzebne są miliardy prywatnego kapitału z funduszy typu Private Equity i Venture Capital. Ograniczona dostępność do prywatnego kapitału to wolniejszy wzrost sektora innowacji, silny rynek kapitałowy bezpośrednio napędza rozwój innowacji i technologii - stwierdził minister.