Rada Nadzorcza PZU SA powołała Bogdana Benczaka w skład zarządu spółki i powierzyła mu funkcję prezesa zarządu PZU SA. Ta decyzja musi jeszcze uzyskać akceptację Komisji Nadzoru Finansowego.
Do czasu uzyskania zgody KNF rada nadzorcza PZU SA powierzyła Benczakowi pełnienie obowiązków prezesa "w zakresie dopuszczalnym przez stosowne przepisy".
Stanąć na czele firmy, z którą byłem związany od początku swojej menedżerskiej kariery, to dla mnie zaszczyt, przywilej i spełnienie marzeń - stwierdził Bogdan Benczak, cytowany w komunikacie PZU.
Zadania, które sobie postawiłem, to przywrócenie PZU niekwestionowanej roli lidera rynku ubezpieczeń, wdrożenie założonych w strategii jasno określonych celów i transformacja kultury organizacyjnej, aby wszyscy związani z naszą firmą byli dumni z pracy dla niej - wyliczał.
Od 25 września w składzie zarządu PZU SA będą: Bogdan Benczak, Elżbieta Häuser-Schöneich, Tomasz Kulik, Tomasz Tarkowski, Jan Zimowicz, Bartosz Grześkowiak i Maciej Fedyna.
Bogdan Benczak jest radcą prawnym, absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz studiów menedżerskich MBA na Uniwersytecie Gdańskim. Ma wieloletnie doświadczenie zdobyte w organach nadzorczych i zarządczych spółek w Polsce i w państwach bałtyckich.