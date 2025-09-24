Rada Nadzorcza PZU SA powołała Bogdana Benczaka w skład zarządu spółki i powierzyła mu funkcję prezesa zarządu PZU SA. Ta decyzja musi jeszcze uzyskać akceptację Komisji Nadzoru Finansowego.

Logo PZU / PZU / Materiały prasowe

Do czasu uzyskania zgody KNF rada nadzorcza PZU SA powierzyła Benczakowi pełnienie obowiązków prezesa "w zakresie dopuszczalnym przez stosowne przepisy".

Stanąć na czele firmy, z którą byłem związany od początku swojej menedżerskiej kariery, to dla mnie zaszczyt, przywilej i spełnienie marzeń - stwierdził Bogdan Benczak, cytowany w komunikacie PZU.

Zadania, które sobie postawiłem, to przywrócenie PZU niekwestionowanej roli lidera rynku ubezpieczeń, wdrożenie założonych w strategii jasno określonych celów i transformacja kultury organizacyjnej, aby wszyscy związani z naszą firmą byli dumni z pracy dla niej - wyliczał.

Bogdan Benczak / PZU / Materiały prasowe

Od 25 września w składzie zarządu PZU SA będą: Bogdan Benczak, Elżbieta Häuser-Schöneich, Tomasz Kulik, Tomasz Tarkowski, Jan Zimowicz, Bartosz Grześkowiak i Maciej Fedyna.

Bogdan Benczak jest radcą prawnym, absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz studiów menedżerskich MBA na Uniwersytecie Gdańskim. Ma wieloletnie doświadczenie zdobyte w organach nadzorczych i zarządczych spółek w Polsce i w państwach bałtyckich.