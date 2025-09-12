Choć wydatki studentów w Polsce wciąż balansują na granicy 4 tysięcy złotych miesięcznie, to ich portfele – po latach wyraźnych wzrostów – wreszcie mogą odetchnąć z ulgą. Najnowszy raport „Portfel Studenta” potwierdza: koszty życia na uczelni utrzymują się na stabilnym poziomie, a zakwaterowanie niezmiennie pozostaje największym wydatkiem młodych Polaków.

Ile kosztuje życie studenta w Polsce? Najnowszy raport pokazuje, że wydatki wciąż rosną / Shutterstock

Zbliżający się nowy rok akademicki to nie tylko czas powrotu na uczelnie, ale także moment podsumowań finansowych. Warszawski Instytut Bankowości oraz Związek Banków Polskich już po raz dziesiąty opublikowały raport "Portfel Studenta", który rzuca światło na codzienne realia finansowe polskich żaków. Jak wynika z najnowszych danych, średnie miesięczne wydatki statystycznego studenta w Polsce wynoszą obecnie około 3980 zł. To tylko nieznacznie więcej niż przed rokiem, kiedy kwota ta oscylowała wokół 3950 zł.

Autorzy raportu podkreślają: "Sytuacja gospodarcza w ostatnim roku uległa stabilizacji - w stopniu znacząco wykraczającym poza oczekiwania. Z perspektywy studenckiego portfela - niezmiennie najważniejszym pozostaje koszyk produktów i usług pierwszej potrzeby, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów związanych z zakwaterowaniem. W ubiegłorocznej edycji raportu, prognozowaliśmy, że rok 2024 to ostatni, w którym miesięczny rachunek zamknie się poniżej progu 4000 zł, jednak tak się nie stało. Statystyczny student nadal jest w stanie utrzymać się za mniej niż 4000 zł".

Zakwaterowanie - największe obciążenie

Jak wynika z raportu, zdecydowanie największą część studenckiego budżetu pochłania zakwaterowanie - niezależnie, czy chodzi o wynajem mieszkania, pokój, czy miejsce w akademiku. To właśnie ten wydatek często stanowi nawet połowę miesięcznych kosztów życia studentów. "Koszty związane z zakwaterowaniem wciąż pozostają jedną z najbardziej odczuwalnych pozycji dla portfela studenckiego - nierzadko stanowią nawet połowę miesięcznych wydatków studenckich" - czytamy w raporcie.

Na podium studenckich wydatków niezmiennie znajdują się także żywność oraz czesne - te kategorie, podobnie jak w latach ubiegłych, generują największe miesięczne rachunki.

Ewolucja wydatków: 2016 vs. 2025

Warto zwrócić uwagę, jak bardzo zmieniły się realia finansowe studentów na przestrzeni ostatniej dekady. W 2016 roku, gdy ukazała się pierwsza edycja raportu, średnie miesięczne wydatki studenta wynosiły 1570 zł. Dziś jest to już ponad dwa i pół raza więcej. Utrzymujące się na wysokim poziomie ceny mieszkań, inflacja oraz rosnące koszty życia przekładają się na coraz większe potrzeby finansowe młodych ludzi.

Studencka codzienność: subiektywna ocena sytuacji

Raport nie ogranicza się jednak wyłącznie do twardych danych. Jego autorzy zapytali studentów, jak sami oceniają swoją sytuację finansową i materialną w ostatnich 12 miesiącach. Wyniki? Co dziesiąty respondent uznał, że jego sytuacja jest "bardzo dobra", a co trzeci określił ją jako "raczej dobrą". Tyle samo osób uznało, że nie zaszły większe zmiany. Jedynie co piąty student ocenia swoją sytuację jako "raczej słabą", a zaledwie 3 proc. jako "bardzo słabą". 5 proc. nie miało w tej kwestii zdania.

Co ciekawe, aż 83 proc. ankietowanych zapewnia, że mimo trudności finansowych nie rozważało rezygnacji z nauki na uczelni.

Sztuka oszczędzania - coraz mniej studentów bez poduszki finansowej

Kolejnym istotnym wątkiem raportu jest kwestia oszczędzania. Wyniki pokazują, że coraz mniej studentów deklaruje brak jakichkolwiek oszczędności. "Na przestrzeni ostatnich lat zauważalne jest zmniejszanie się liczby studentów, którzy nie decydują się oszczędzać bądź nie mogą tego robić. Obecnie tylko 12 proc. studentów nie oszczędza żadnych, nawet symbolicznych kwot" - podkreślają autorzy raportu.