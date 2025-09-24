Policja ze Staszowa (woj. świętokrzyskie) poszukuje 63-letniego Józefa Kozoduja. To on w poniedziałek zaatakował swoją żonę w Suchowoli, a później uciekł do lasu. Ranna kobieta trafiła do szpitala. Prokuratura informuje, że poszukiwany odpowie za usiłowanie zabójstwa.

Poszukiwany Józef Kozoduj / Policja

Policja podaje, że poszukiwany 63-latek ma ok. 175 cm wzrostu i waży ok. 85 kg. Ma krótkie, ciemne, siwiejące włosy, ciemne oczy i bliznę po oparzeniu w okolicach ust.

Józef Kozoduj w chwili napaści na żonę miał na sobie granatowe spodnie z paskami na bokach, czarną koszulkę z krótkim rękawem z napisem "MIŚ" i gumowce.

Wszyscy, którzy wiedzą, gdzie może być poszukiwany mężczyzna, proszeni są o przekazywanie informacji na nr. alarmowy 112.

Józef Kozoduj zaatakował swoją żonę w poniedziałek ok. 11. 52-letnia kobieta z obrażeniami głowy trafiła do szpitala. Prokuratura podaje, że 63-latek odpowie za usiłowanie zabójstwa.

Śledztwo w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Staszowie. W poszukiwaniach mężczyzny oprócz policjantów uczestniczą także strażacy.