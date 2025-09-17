Donald Trump od miesięcy domagał się takiej decyzji i w końcu się doczekał. Federalny Komitet ds. Operacji Otwartego Rynku (FOMC) zdecydował w środę o obniżeniu głównych stóp procentowych o 25 punktów bazowych (0,25 p.p.) do przedziału 4-4,25 proc.

Stopy procentowe w USA zostały obniżone / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

To pierwsza obniżka w tym roku i podczas prezydentury Donalda Trumpa.

FOMC, ciało decyzyjne Rezerwy Federalnej, podkreśliło w komunikacie, że powodem obniżki jest spowolnienie gospodarcze, przejawiające się m.in. w mniejszej liczbie tworzonych miejsc pracy.

Komitet zaznaczył jednocześnie, że inflacja rośnie i jest na podwyższonym poziomie.

Prezydent Donald Trump od miesięcy domagał się takiej decyzji.