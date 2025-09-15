Główny Urząd Statystyczny poinformował, że inflacja w sierpniu wyniosła 2,9 procent rok do roku. W porównaniu z poprzednim miesiącem ceny nie zmieniły się.

/ Shutterstock

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2025 r. wzrosły o 2,9 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem nie zmieniły się - podał Główny Urząd Statystyczny.

/ Mateusz Krymski / PAP

Wcześniej w szybkim szacunku GUS podawał, że CPI - wskaźnik określający wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, w sierpniu wyniósł 2,8 proc. rok do roku.

Szczegółowe dane GUS

Ceny usług świadczonych przez banki i inne instytucje wzrosły w sierpniu o 2,4 proc. rok do roku - podał Główny Urząd Statystyczny. W ujęciu miesiąc do miesiąca ceny te wzrosły o 0,4 proc.

Ceny usług telekomunikacyjnych wzrosły w sierpniu o 7,2 proc. rok do roku. W ujęciu miesiąc do miesiąca ceny te wzrosły o 1,6 proc.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 4,9 proc., a napojów alkoholowych oraz tytoniu o 6,6 proc. Wzrost cen usług wyniósł 6,0 proc., a towary podrożały o 1,7.

Porównując ceny z sierpnia 2025 roku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku, wyraźnie widać, że wciąż najbardziej drożeją żywność (wzrost o 4,7 proc.), mieszkania (o 3,1 proc.), wspomniane już napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe (o 6,6 proc.) oraz usługi restauracyjne i hotelowe (o 5,7 proc.). Te kategorie wpłynęły na wzrost wskaźnika inflacji odpowiednio o 1,10, 0,78, 0,35 i 0,32 punktu procentowego. W kategorii zdrowie odnotowano wzrost o 4,8 proc., co przekłada się na wyższe koszty leków, wizyt lekarskich czy usług medycznych.

Na tle rosnących cen pozytywnie wyróżnia się kategoria transport. Spadek cen o 5,4 proc. to efekt m.in. niższych kosztów paliw i usług transportowych. To właśnie ten czynnik najmocniej przyczynił się do wyhamowania ogólnego tempa wzrostu cen w Polsce.







