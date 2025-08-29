Na posiedzeniu w przyszłym tygodniu Rada Polityki Pieniężnej obniży stopy procentowe o 25 pkt bazowe - ocenili ekonomiści banku ING w komentarzu do piątkowych danych GUS o inflacji. Ma to nastąpić w środę. Podkreślili jednocześnie, że w najbliższych kwartałach inflacja pozostanie w pobliżu celu NBP.

Pierwsze po wakacyjnej przerwie posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej odbędzie się w przyszłym tygodniu.

Według analityków ING w środę zapadnie decyzja o obniżce stóp procentowych o 25 pb.

Eksperci pozytywnie patrzą, mając na myśli i prezydenta, i rząd, na kwestię wydłużenia mrożenia cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych na IV kwartał tego roku.

W październiku możemy mieć do czynienia z pauzą w obniżkach stóp.

Kolejne zmiany w tej - tak ważnej dla osób spłacających kredyty - kwestii mogą nastąpić w listopadzie, kiedy Rada zapozna się z nową projekcją inflacyjną.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2025 r. wzrosły rdr o 2,8 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem obniżyły się o 0,1 proc. - podał w szybkim szacunku Główny Urząd Statystyczny.

Ekonomiści banku ING zwrócili uwagę, że sierpień przyniósł typowy dla tego miesiąca sezonowy spadek cen żywności w ujęciu miesięcznym, lecz jego skala nie była tak duża jak się spodziewali. Ich zdaniem głównym powodem niższego odczytu inflacji CPI jest spadek inflacji bazowej . "Szacujemy, że inflacja netto (CPI z wyłączeniem cen żywności i energii) obniżyła się w sierpniu do 3,1 proc r/r z 3,3 proc. r/r miesiąc wcześniej" - dodali.

Podkreślili, że po spadku w sierpniu inflacja jest blisko celu Narodowego Banku Polskiego (NBP) i znajduje się w przedziale dopuszczalnych odchyleń od tego celu, który wynosi 2,5 proc.; +/- 1 pkt proc.

W środę w przyszłym tygodniu ma zapaść decyzja o obniżce stóp procentowych

"Spadek inflacji CPI w miesiącach letnich i utrzymanie trendu spadkowego inflacji bazowej to dobra wiadomość dla Rady Polityki Pieniężnej (RPP), która spotka się w przyszłym tygodniu na pierwszym po wakacyjnej przerwie posiedzeniu. Spodziewamy się, że w warunkach spadku inflacji w okolice celu i relatywnie wysokiej nominalnej stopy referencyjnej (5,00 proc.) w środę zapadnie decyzja o obniżce stóp procentowych o 25 pb" - ocenili analitycy ING.

Zwrócili uwagę, że z ostatnich wypowiedzi przedstawicieli NBP wynika, że perspektywy inflacji są uzależnione od stanu koniunktury, kondycji rynku pracy, cen energii i sytuacji fiskalnej. "W większości wspomnianych obszarów sytuacja rozwija się korzystnie. Koniunktura gospodarcza jest solidna, ale nie na tyle rozgrzana, aby generować dodatkową presję inflacyjną. Wzrost wynagrodzeń spowolnił w lipcu" - dodali.

Podkreślili, że ze strony rządu i prezydenta płyną sygnały o gotowości do wydłużenia mrożenia cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych na IV kwartał 2025 r. "Mniej korzystnie kształtuje się natomiast polityka fiskalna, która jest w 2025 r. luźniejsza od wcześniejszych zapowiedzi (deficyt sektora wyniósł 6,9 proc. PKB wobec 6,3 proc. PKB planowane), a budżet na 2026 r. nie przynosi istotnego jej zacieśnienia (deficyt 6,5 proc. PKB)" - zauważyli przedstawiciele banku. Zaznaczyli, że oczekują, że prezes Adam Glapiński będzie zwracał uwagę na ten czynnik i będzie to argument za ostrożnym łagodzeniem polityki pieniężnej w kolejnych miesiącach.

"W tym kontekście w październiku możemy mieć do czynienia z pauzą w obniżkach stóp, a kolejna debata w tej kwestii odbędzie się w listopadzie, kiedy Rada zapozna się z nową projekcją inflacyjną. Według naszych prognoz inflacja pozostanie w pobliżu celu NBP w najbliższych kwartałach, co daje RPP przestrzeń do dalszego łagodzenia polityki pieniężnej także w 2026 r." - podsumowali.