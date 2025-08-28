"Wzrost PKB w 2026 r. wyniesie 3,5 proc. przy średniorocznej inflacji na poziomie 3 proc." - podał w czwartek minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, informując o przyjęciu przez rząd wstępnego projektu przyszłorocznego budżetu. Projekt zakłada, że istotnym czynnikiem wzrostu będą inwestycje, ich poziom ma być o 8 proc. wyższy od wieloletniej średniej. Całość nakładów na ochronę zdrowia to 247,8 mld zł, czyli o ponad 25 mld zł więcej niż w roku 2025. Na obronność wydamy ponad 4,8 proc. PKB.

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański / Paweł Supernak / PAP

Minister finansów Andrzej Domański przedstawił wstępny budżet na 2026 rok, zakładając wzrost gospodarczy na poziomie 3,5 proc. i inflację na poziomie 3 proc.

Budżet skupia się na inwestycjach, które mają być o 8 proc. wyższe niż średnia wieloletnia, z naciskiem na infrastrukturę, energetykę jądrową i rozwój gospodarki morskiej.

Bezpieczeństwo to priorytet - na obronność przeznaczono rekordowe 200 mld zł, co stanowi ponad 4,8 proc. PKB, najwięcej w NATO.

Wydatki na ochronę zdrowia wzrosną o ponad 25 mld zł, a wsparcie finansowe trafi także na programy socjalne i mieszkalnictwo.

Deficyt budżetu na 2026 rok ma wynieść 6,5 proc. PKB.

W czwartek podczas konferencji prasowej minister finansów i gospodarki Andrzej Domański poinformował, że rząd przyjął wstępną wersję projektu ustawy budżetowej na 2026 rok. Jak mówił, Polska to najszybciej rozwijająca się duża unijna gospodarka, a inflacja w kraju spada szybciej od oczekiwań.

W przyjętym przez nas w ustawie budżetowej scenariuszu makroekonomicznym wzrost gospodarczy w przyszłym roku wyniesie 3,5 proc. - powiedział Domański. Dodał, że średnioroczna inflacja CPI w przyszłym roku ma wynieść 3 proc., a wynagrodzenia wzrosną o 6,4 proc.

Minister finansów wyraził opinię, że budżet na 2026 r. jest budżetem bezpieczeństwa, inwestycji i wspierania obywateli. Jest on - w pewnym sensie, jeśli chodzi o priorytety - kontynuacją budżetu, który przyjęliśmy na rok 2025 - powiedział.

Istotnym czynnikiem wzrostu mają być inwestycje

Jak mówił Domański, istotnym czynnikiem wzrostu będą inwestycje, ich poziom ma być o 8 proc. wyższy od wieloletniej średniej.

W projekcie zabezpieczono pieniądze na kluczowe inwestycje infrastrukturalne, jak pierwsza elektrownia jądrowa, CPK, ważne projekty kolejowe - np. modernizację linii nr 201 m.in. w celu poprawy dostępu do portu w Gdyni.

Rząd stawia na rozwój gospodarki morskiej - mówił Domański, wymieniając 2,4 mld zł na infrastrukturę dostępową dla terminala kontenerowego w Świnoujściu czy terminala FSRU w Gdańsku, a także na budowę toru wodnego do portu w Elblągu.

4,8 proc. PKB na obronność - najwięcej spośród wszystkich państw członkowskich NATO

Domański podkreślał, że w budżecie na rok 2026 bezpieczeństwo jest bezwzględnym priorytetem, dlatego rząd przeznaczy na obronność rekordową kwotę 200 mld zł. Kwota ta stanowi ponad 4,8 proc. PKB.

Dodał, że Polska musi być przygotowana nie tylko militarnie, ale również gospodarczo. Inwestujemy w bezpieczeństwo i odporność; dzisiejsze czasy wymagają od odpowiedzialnych rządzących tego, aby każda wydawana złotówka była traktowana jak mądra i przemyślana inwestycja. (...) Te 200 mld zł, na które składa się oczywiście budżet Ministerstwa Obrony Narodowej oraz plan Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, to ponad 4,8 proc. PKB. To najwięcej spośród wszystkich państw członkowskich NATO - podkreślił.

Nakłady na ochronę zdrowia

W budżecie na 2026 r. całość nakładów na ochronę zdrowia to 247,8 mld zł, czyli o ponad 25 mld zł więcej niż w roku 2025 - powiedział minister Domański. Dodał, że na program refundacji in vitro zostało zabezpieczone dodatkowe 100 mln zł.

Domański zapewnił, że w budżecie na 2026 r. znalazły się środki na programy socjalne, takie jak Aktywny Rodzic, renta wdowia, 800 plus, 13. i 14. emerytura oraz na waloryzację świadczeń.

Wydatki związane z mieszkalnictwem

W przyjętym przez rząd projekcie budżetu na rok 2026 zaplanowano 6,7 mld zł na wydatki związane z mieszkalnictwem. To o 2 miliardy więcej niż w tym roku i niemal dwukrotnie więcej niż łączne wydatki w tym obszarze w latach 2020-2023 - zaznaczył Domański.

Dodatkowo, jak wskazał szef resortu finansów i gospodarki, 6 mld zł ma zasilić fundusz programu Czyste Powietrze, wspierającego termomodernizację budynków i wymianę nieefektywnych źródeł ciepła.

Prognozowane dochody

Prognozowane dochody na 2026 r. wynoszą 647 mld zł, co oznacza blisko 44 mld zł więcej w porównywaniu do wykonania budżetu w roku 2025. Ta prognoza została obniżona z uwagi na niższą od planowanej inflację - powiedział minister finansów i gospodarki.

Zgodnie z tegoroczną ustawą budżetową, dochody budżetu mają wynieść nieco ponad 632,8 mld zł. To oznacza, że tegoroczne dochody budżetu będą o ok. 30 mld zł niższe niż zapisano w budżecie.

Prognozujemy deficyt sektora general govenrment na rok 2025 na poziomie 6,9 proc. - powiedział także minister finansów.

Deficyt budżetu państwa

Deficyt budżetu państwa w 2026 r. wyniesie 271,7 mld zł, co stanowi 6,5 proc. PKB, czyli w mld zł mniej niż zaplanowano na rok 2025 - powiedział na konferencji prasowej minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Analizując dług, trzeba zwrócić uwagę, że na tę pozycję będzie miała wpływ część pożyczkowa KPO, bez której dług byłby niższy o 3,1 proc. Przy założeniu pełnego wykorzystania limitu deficyt na rok 2026, relacja państwowego długu publicznego do PKB na koniec roku wyniesie 53,8 proc., a relacja kwoty PDP (państwowego długu publicznego) netto wyniesie 52,6 proc. Oczywiście obie te pozycje pozostają poniżej progu ostrożnościowego, zapisanego w ustawie o finansach publicznych. Gdybyśmy te kwoty skorygowali o część pożyczkową KPO, jesteśmy na poziomie 49,5 proc. - powiedział Domański.

Przewidywana relacja długu wg definicji unijnej do PKB, wyniesie 66,8 proc. PKB na koniec 2026 r. Po skorygowaniu o część pożyczkową KPO, będzie to 63,7 proc. - dodał minister.