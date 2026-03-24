Urzędnicy kontaktują się z przedsiębiorcami, którzy nie wystawiają faktur w KSeF - informuje "Rzeczpospolita". Ministerstwo Finansów zapewnia, że rozmowy mają charakter przyjazny. Eksperci apelują jednak o ostrożność i zalecają nieujawnianie poufnych informacji podczas takich kontaktów.

Urzędnicy dzwonią do firm / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Sankcje za brak wystawiania faktur w KSeF zaczną obowiązywać dopiero w 2027 roku.

Eksperci i doradcy podatkowi radzą przedsiębiorcom zachować ostrożność w przekazywaniu urzędnikom poufnych informacji.

"Nie ma się czego obawiać"

To nie kontrola, chcemy tylko "towarzyszyć podatnikom w procesie dostosowania się do zmian" - tak Ministerstwo Finansów odpowiedziało na pytania "Rzeczpospolitej" w sprawie telefonów do przedsiębiorców, którzy nie wystawiają faktur w KSeF.

"I zapewniło, że na razie nie ma się czego obawiać, bo sankcje za niestosowanie nowego systemu wejdą dopiero w 2027 r." - opisuje dziennik.

Ministerstwo przekonuje, że podejmowane działania, w tym kontakty telefoniczne, nie mają charakteru weryfikacyjnego ani kontrolnego. "Rozmowy prowadzone są w formule partnerskiej (...) Nie służą sprawdzaniu, którzy podatnicy przystąpili do KSeF, ani egzekwowaniu obowiązków. Ich istotą jest wsparcie informacyjne i praktyczne" - czytamy w odpowiedzi resortu finansów.

"Co na to doradcy podatkowi? Przede wszystkim zalecają umiar w przekazywaniu firmowych sekretów fiskusowi" - pisze gazeta.

"Z doświadczeń z kontaktów ze skarbówką wynika, że informacje zdobyte w luźnych rozmowach z podatnikami są potem wykorzystywane przeciwko nim" - uzasadnia Tomasz Piekielnik, doradca podatkowy, właściciel kancelarii doradztwa podatkowego.

KSeF ruszył w lutym

System KSeF został uruchomiony 1 lutego. Jako pierwsi obowiązkiem wystawiania faktur w systemie zostali objęci przedsiębiorcy, których wartość sprzedaży wraz z podatkiem przekroczyła w 2024 r. 200 mln zł. Od 1 lutego 2026 r. wszystkie podmioty odbierają faktury za pośrednictwem systemu KSeF.

Resort finansów przypomniał, że w 2026 r. nie ma kar za błędne stosowanie KSeF.

Firm, które w 2024 r. miały obroty przekraczające 200 mln zł - według szacunków Ministerstwa Finansów - jest ok. 4,2 tys.

W drugim etapie wprowadzania KSeF, który rozpocznie się 1 kwietnia br., system obejmie pozostałe firmy - z wyjątkiem tych najmniejszych, które mają być nim objęte od 1 stycznia 2027 r.

Za najmniejsze firmy przepisy uznają takie, które mają w miesiącu obroty podlegające dokumentowaniu poprzez KSeF nie większe niż 10 tys. zł miesięcznie. Tym samym od 1 kwietnia system obejmie dużą część osób pracujących na tzw. samozatrudnieniu, które wystawiają faktury na rzecz innych firm.