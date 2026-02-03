Choć Krajowy System e-Faktur wystartował, to już drugi dzień z rzędu były problemy w zalogowaniu się do systemu. Przedsiębiorcy zgłaszają na Gorącą Linię RMF FM kłopoty techniczne. Problemem jest narzędzie do potwierdzania tożsamości - profil zaufany.

Krajowy System e-Faktur – trudny start i realne korzyści (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

System KSeF wystartował, jednak przedsiębiorcy zgłaszają problemy z logowaniem.

Resort cyfryzacji mówi, że sytuacja powoli się stabilizuje. Wskazał także na cyberataki, które mogą generować problemy w użytkowaniu systemu.

Eksperci podkreślają, że e-fakturowanie przyniesie gospodarce korzyści, takie jak szybsze płatności, ograniczenie oszustw podatkowych i niższe koszty obsługi faktur.

Dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek usłyszał w Ministerstwie Cyfryzacji, że sytuacja powoli wraca do normy.



Profil zaufany nie jest niezbędny do zalogowania się, ponieważ jest jedną z kilku dostępnych opcji. Jest jednak konieczny, by uzyskać certyfikat w Krajowym Systemie eFaktur.

To cyfrowe poświadczenie, przydzielane przedsiębiorcy na stałe. Dopóki wszyscy nie odbiorą swoich certyfikatów, dopóty może powracać dodatkowe obciążenie profilu zaufanego.

A do tego, jak usłyszał w resorcie cyfryzacji nasz dziennikarz, dochodzą cyberataki.

Tylko w poniedziałek doszło do ataków z 17 różnych państw. Niewykluczone, że data nie była przypadkowa i mają one związek z debiutem KSeF.

Nowy system ma przynieść realne korzyści

KSeF ma przynieść gospodarce realne korzyści - podkreślają eksperci Allianz Trade. System e-faktur może przyspieszyć płatności, poprawić płynność firm i skutecznie ograniczyć oszustwa podatkowe. Jako przykład wskazują Włochy, gdzie po wprowadzeniu obowiązkowego e-fakturowania luka VAT spadła rekordowo - o ponad 10 proc. w ciągu roku.

Zdaniem ekonomistów, mimo początkowych problemów technicznych i kosztów wdrożenia, elektroniczne fakturowanie staje się globalnym standardem. Automatyczna wymiana danych między systemami sprzedawcy i kupującego skraca czas zatwierdzania faktur i realizacji płatności. Według szacunków firmy doradczej McKinsey terminy płatności mogą skrócić się nawet o 20 proc., a koszty obsługi faktur spaść o 30 proc.

Eksperci zwracają też uwagę na dodatkowe korzyści: łatwiejsze odzyskiwanie pieniędzy z wystawionych faktur czy lepszą ocenę ryzyka kredytowego firm. Problemem pozostaje jednak rozdrobnienie systemów e-faktur w Europie. Unia Europejska planuje ich ujednolicenie do 2030 roku.

KSeF wystartował 1 lutego. Na razie obejmuje największe firmy, a od 1 kwietnia systemem zostanie objęta większość przedsiębiorców. Najmniejsze firmy, w tym wielu samozatrudnionych, dołączą od 2027 roku.