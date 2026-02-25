Z Ministerstwa Finansów odchodzi dotychczasowa dyrektor generalna resortu Marta Niżałowska-Pactwa - informuje portal wprost.pl. Powodem dymisji miał być szereg komplikacji wokół prawidłowego wdrożenia KSeF.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej rmf24.pl.

Portal podkreśla, że jeszcze do niedawna polityczka dziękowała pracownikom zaangażowanym w proces wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur. "To dzięki Waszej pracy cyfrowy obieg dokumentów staje się standardem" - pisała wówczas.

Media: Dymisja w Ministerstwie Finansów. Oto powód

Z ustaleń serwisu "Wprost" wynika, że pełniąca obowiązki dyrektor generalnej w resorcie finansów Marta Niżałowska-Pactwa w środę straciła stanowisko. Powodem dymisji polityczki miały być komplikacje związane z wdrożenie KSeF.

Właściwie od samego początku od uruchomienia tego rozwiązania były kłopoty z działaniem systemu. Przedsiębiorcy zgłaszali problemy na Gorącą Linię RMF FM . Wskazywali na problemy techniczne. Powodem było narzędzie do potwierdzania tożsamości - profil zaufany.

Co to jest KSeF?

KSeF to ważna zmiana dla przedsiębiorców, którzy wystawiają faktury. W myśl nowych przepisów program miał objąć przedsiębiorców oraz wystawiających faktury, u których wartość sprzedaży - wraz z kwotą podatku - przekroczyła w 2024 roku 200 milionów złotych.