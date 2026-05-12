Od środy 13 maja 2026 r. obowiązywać będą nowe maksymalne ceny paliw. Zgodnie z wtorkowym obwieszczeniem Ministerstwa Energii, litr benzyny 95 nie będzie mógł kosztować więcej niż 6,28 zł, benzyny 98 - 6,87 zł, a oleju napędowego - 6,84 zł.

Minister Energi podał ceny paliw na środę / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Bądź na bieżąco! Po jeszcze więcej aktualnych informacji zapraszamy na stronę główną RMF24.pl .

Dziś za litr benzyny 95 trzeba zapłacić nie więcej niż 6,30 zł, a za benzyny 98 - 6,81 zł. Diesel kosztuje we wtorek maksymalnie 6,93 zł.

Od soboty do poniedziałku kierowcy za litr dziewięćdziesiątki piątki płacili maksymalnie 6,35 zł, za benzynę 98 - 6,85 zł, a za litr diesla - 7,03 zł.

31 marca, pierwszego dnia wprowadzenia maksymalnych cen, litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł, zaś oleju napędowego - 7,60 zł.

Codzienne obwieszczenia

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Do 15 maja obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.