W lasach koło Poddębic (woj. łódzkie) doszło do zniszczenia gniazda bielika - jednego z najcenniejszych gatunków ptaków drapieżnych w Polsce. Nieznany sprawca wyciął drzewo, na którym znajdowało się gniazdo, powodując śmierć dwóch około czterotygodniowych piskląt. Leśnicy nie mają wątpliwości, że działanie było celowe - w strefie ochronnej wycięto tylko jedno drzewo, właśnie to z gniazdem.

Poddębice: Zniszczono gniazdo bielika, zginęły dwa pisklęta

O sprawie poinformowała rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi, Hanna Bednarek-Kolasińska. Jak relacjonuje, leśnicy wraz z przedstawicielami Komitetu Ochrony Orłów przybyli na miejsce, by zaobrączkować młode ptaki. Zastali jednak wycięte drzewo i zniszczone gniazdo. Na miejscu znaleziono pióra i szczątki piskląt. Według leśników do zdarzenia doszło kilka dni wcześniej.

Gniazdo było monitorowane od lat, a wokół niego utworzono strefę ochronną. Leśnicy nie prowadzili w okolicy żadnych prac, by zapewnić ptakom spokój. Teren przypominał dziką puszczę. Sprawca prawdopodobnie obserwował trasę przelotów bielików z żerowisk nad Zalewem Jeziorsko i celowo wyciął drzewo z gniazdem.

Sprawa została zgłoszona policji. Za zniszczenie gniazda bielika grozi kara do 5 lat więzienia.

Polski król przestworzy

Bielik to największy ptak szponiasty w Polsce, objęty ścisłą ochroną. Dzięki działaniom leśników i tworzeniu stref ochronnych jego populacja w kraju wzrasta. Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi liczba stref ochronnych dla bielika wzrosła od 2016 roku z 14 do 32, obejmując ponad 320 hektarów. Każde gniazdo użytkowane jest przez wiele lat, a same konstrukcje mogą ważyć ponad tonę.

Bieliki wybierają na gniazda potężne, ponad 120-letnie drzewa. Ich rewir lęgowy może obejmować nawet 300 km2. Samice ważą do 6 kg, a rozpiętość skrzydeł sięga 2,5 metra. Ptaki te łączą się w pary na całe życie i mogą dożyć nawet 30 lat.

Na początku XX wieku bielik był w Polsce na granicy wymarcia. Obecnie populacja szacowana jest na 1,5-2 tys. par lęgowych, co stanowi trzecią co do wielkości populację w Europie.