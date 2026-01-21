Deficyt budżetowy osiąga rekordowe poziomy, a ekonomiści z Forum Obywatelskiego Rozwoju i Warsaw Enterprise Institute przedstawiają radykalne propozycje naprawy finansów państwa. Wśród rekomendacji znalazły się m.in. podniesienie wieku emerytalnego, ograniczenie programów socjalnych oraz szeroka prywatyzacja.

Shutterstock

Ekonomiści proponują jednolity wiek emerytalny - 67 lat dla wszystkich.

Ograniczenie programu 800+ tylko do najuboższych rodzin.

Likwidacja 13. i 14. emerytury oraz przegląd nowych świadczeń społecznych.

Według najnowszego raportu "Budżetowy SOS" przygotowanego przez Forum Obywatelskiego Rozwoju i Warsaw Enterprise Institute polski deficyt publiczny osiąga niebezpieczne rozmiary. Ekonomiści alarmują, że bez zdecydowanych działań konsolidacyjnych państwo może znaleźć się w poważnych tarapatach finansowych.

Dwa scenariusze naprawy finansów

Eksperci opracowali dwa warianty reform: "łagodny" i "ostry". W obu przewidziano ograniczenie programu 800+ wyłącznie do najuboższych gospodarstw domowych. Wersja łagodniejsza miałaby przynieść 13,4 mld zł oszczędności, natomiast ostrzejsza - aż 30 mld zł.

Wśród kluczowych propozycji znalazło się też podniesienie i ujednolicenie wieku emerytalnego do 67 lat, co według szacunków przyniosłoby około 50 mld zł oszczędności. Ekonomiści postulują także likwidację 13. emerytury (32 mld zł oszczędności) oraz w ostrzejszym wariancie - także 14. emerytury (12 mld zł). Przewidują również przegląd nowych wydatków socjalnych, takich jak "babciowe" czy renta wdowia, oraz ich ewentualną redukcję.

Prywatyzacja i nowe źródła dochodów

Raport zakłada także likwidację państwowego monopolu na hazard, co miałoby przynieść 519 mln zł dodatkowych wpływów. Największe oszczędności mają jednak pochodzić z szerokiej prywatyzacji spółek Skarbu Państwa - szacuje się, że mogłoby to dać od 75 do nawet 100 mld zł.

Ekonomiści sugerują także czasowe podniesienie limitu długu publicznego do 80 proc. PKB na 10 lat, by zwiększyć przejrzystość finansów publicznych i ułatwić rządzącym informowanie o rzeczywistym stanie budżetu.

Według szacunków FOR i WEI wdrożenie wszystkich rekomendowanych zmian pozwoliłoby zaoszczędzić od 241,7 mld zł (wariant łagodny) do ponad 345 mld zł (wariant ostry). Eksperci podkreślają, że bez zdecydowanych działań Polska może stanąć w obliczu poważnego kryzysu finansów publicznych.