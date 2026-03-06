To największy miesięczny spadek zatrudnienia od października, kiedy rząd USA zawiesił działalność - zwraca uwagę BBC (lockdown trwał od 1 października do 12 listopada).

Prawie każdy sektor odnotował redukcję zatrudnienia, w tym ochrona zdrowia.

Zatrudnienie w administracji federalnej również spadło, zmniejszając się w lutym o 10 tys. miejsc. Maksymalny poziom zatrudnienia w tym sektorze osiągnięto w październiku 2024 r. - od tamtego czasu zatrudnienie w administracji federalnej spadło aż o 330 tys. czyli 11 proc. - podał Departament Pracy.

Poinformowano również, że wzrost zatrudnienia w grudniu i styczniu był niższy, niż początkowo szacowano.

Te statystyki szybko podchwycili politycy. Demokratyczna senator Elizabeth Warren stwierdziła, że pokazują one, iż Biały Dom "niszczy rynek pracy".

Administracja Donalda Trumpa tonuje nastroje. W wywiadzie dla CNBC Kevin Hassett, dyrektor Narodowej Rady Ekonomicznej, powiedział, że w nadchodzących miesiącach spodziewa się silnego wzrostu gospodarczego, który będzie stymulował tworzenie nowych miejsc pracy. "Będzie tak dużo zajęć, że każdy będzie mógł znaleźć pracę, na którą ma ochotę" - powiedział.