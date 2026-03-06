Departament Pracy USA poinformował w piątek, że pracodawcy zlikwidowali w lutym 92 tys. miejsc pracy, co jest wynikiem znacznie poniżej przewidywanego przez ekonomistów. To największy miesięczny spadek zatrudnienia w USA od października ubiegłego roku.
- W lutym w USA liczba zatrudnionych spadła o 92 tysiące, co zaskoczyło ekonomistów.
- Stopa bezrobocia wzrosła do 4,4 proc.
- Większość sektorów, w tym ochrona zdrowia i administracja federalna, odnotowała spadki zatrudnienia.
Według najnowszych oficjalnych danych liczba zatrudnionych w USA spadła w lutym o 92 tysiące. Zaskoczyło to analityków, którzy spodziewali się, że zatrudnienie pozostanie na stabilnym poziomie.
Stopa bezrobocia wzrosła do 4,4 proc., co jest wynikiem nieznacznie wyższym od oczekiwań ekonomistów na poziomie 4,3 proc.