​Średnia cena benzyny bezołowiowej na amerykańskich stacjach osiągnęła w czwartek 3,32 dolara za galon, co oznacza najwyższy poziom od września 2024 roku. Wzrost cen w ostatnim tygodniu był najszybszy od marca 2022 roku.

Główną przyczyną wzrostu cen jest wojna na Bliskim Wschodzie, a co za tym idzie - skok cen ropy naftowej.

Ceny benzyny różnią się w zależności od stanu. Gdzie jest najdrożej, a gdzie najtaniej?

Jeszcze tydzień temu, dwa dni przed amerykańsko-izraelskim atakiem na Iran, średnia cena galonu benzyny bezołowiowej wynosiła 2,982 dolara. Oznacza to wzrost o 11,3 procent w ciągu zaledwie siedmiu dni. Poprzednio tak gwałtowny skok cen miał miejsce w marcu 2022 roku, tuż po rozpoczęciu przez Rosję inwazji na Ukrainę.

Według danych Amerykańskiego Stowarzyszenia Samochodowego (AAA), miesiąc temu - 5 lutego - średnia cena za galon benzyny wynosiła 2,90 dolara, a rok temu - 3,11 dolara. Obecne poziomy są jednak wciąż znacznie niższe od rekordowych, które zanotowano 14 czerwca 2022 roku. Wówczas galon benzyny kosztował aż 5,016 dolara.

Średnia cena 3,32 dolara za galon dotyczy całych Stanów Zjednoczonych, jednak w poszczególnych stanach ceny różnią się znacząco. Najdrożej jest w Kalifornii, gdzie galon benzyny kosztował w czwartek 4,905 dolara, najtaniej natomiast w Kansas - 2,869 dolara za galon.

Wojna na Bliskim Wschodzie główną przyczyną

AAA tłumaczy, że głównym powodem obecnego wzrostu cen jest wojna na Bliskim Wschodzie . W jej wyniku cena baryłki ropy naftowej typu Brent wzrosła w ciągu tygodnia z około 70 do 87 dolarów.

Organizacja podkreśla jednak, że wiosną cena benzyny na stacjach paliw w USA zwykle rośnie, co jest związane z wyższym popytem oraz przechodzeniem przez rafinerie na wytwarzanie droższej w produkcji letniej mieszanki benzyny.

Galon amerykański to 3,785 l, z kolei dolar w piątkowe popołudnie kosztuje 3,71 zł.