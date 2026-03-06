Rafineria Orlenu w czeskich Kralupach nad Wełtawą przejdzie gruntowną modernizację i remont. Produkcja zostanie wstrzymana 11 marca, a pełne wznowienie planowane jest na początek maja.

Modernizacja Rafinerii Orlen Unipetrol w Kralupach nad Wełtawą: Inwestycja w Przyszłość / Shutterstock

Orlen Unipetrol ogłosił, że główny etap prac modernizacyjnych w rafinerii w Kralupach nad Wełtawą rozpocznie się 17 marca.

Wstrzymanie produkcji umożliwi przeprowadzenie kontroli urządzeń, które zazwyczaj nie mogą być wyłączone podczas bieżącej działalności. W ramach dwumiesięcznego przeglądu planowane jest odnowienie instalacji do odsiarczania olejów napędowych oraz unowocześnienie reaktorów do krakingu katalitycznego. Dzięki temu ma wzrosnąć wydajność produkcji z jednej baryłki ropy. Dodatkowo, skontrolowane zostaną systemy bezpieczeństwa oraz wymienione elementy kolumn destylacyjnych, co pozwoli na poprawę jakości produkowanych paliw.

Milan Brejchal, członek zarządu Orlenu Unipetrol odpowiedzialny za produkcję, podkreślił, że modernizacja to nie tylko rutynowy przegląd, ale przede wszystkim skok technologiczny. Inwestycje przekraczające dwa miliardy koron (około 340 mln złotych) mają na celu zwiększenie efektywności produkcji i zapewnienie, że instalacja spełnia najwyższe standardy techniczne.

Wpływ na region

Portal miasta Kralupy nad Wełtawą poinformował, że prace remontowe mogą spowodować wzrost natężenia ruchu na drogach dojazdowych do rafinerii, a także dodatkowy hałas i efekty świetlne, szczególnie podczas końcowego etapu prac, gdy ponownie będą uruchamiane instalacje.

Rafineria Orlen Unipetrol w Kralupach odpowiada za przerób około jednej trzeciej ropy dostarczanej do Czech. Do Kralup sprowadzana jest ropa m.in. z Azerbejdżanu, Kazachstanu i USA. Druga rafineria Orlen Unipetrol, zlokalizowana w Litvinovie, od 2025 roku przerabia wyłącznie ropę niepochodzącą z Rosji.

Modernizacja rafinerii w Kralupach nad Wełtawą to strategiczna inwestycja, która ma na celu nie tylko poprawę efektywności produkcji, ale także dostosowanie się do zmieniających się standardów technologicznych i ekologicznych.