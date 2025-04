30 kwietnia mija termin, do kiedy możemy rozliczyć swój PIT. Ministerstwo Finansów zachęca, by zrobić to z pomocą usługi Twój e-PIT. Dla podatników, którzy mają wątpliwości, jak dokonać rozliczenia, przygotowano specjalną infolinię.

Zostały trzy dni na rozliczenie podatku (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock Podatnicy, którzy opłacają podatek dochodowy od osób fizycznych, muszą do końca kwietnia złożyć deklaracje za rok 2024. Termin ten upływa w środę, 30 kwietnia. Zeznanie podatkowe do tego czasu muszą złożyć zarówno osoby zatrudnione na umowę o pracę, jak i przedsiębiorcy rozliczający się jako osoby fizyczne, bez względu na formę opodatkowania, jaką wybrali.

Ministerstwo zachwala Twój e-PIT Jak wyliczył resort finansów, 7 mln podatników skorzystało już z możliwości rozliczenia podatku przy pomocy usługi Twój e-PIT. Dane przedstawiono w ostatni piątek. W tym roku usługa jest dostępna również w aplikacji mobilnej. Elektroniczne rozliczenie zapewnia szybki zwrot nadpłaty podatku. Jeśli w wyniku rozliczenia PIT musimy zapłacić podatek, możemy wygodnie dokonać płatności online w e-Urzędzie Skarbowym, również BLIKiem lub kartą płatniczą - podkreśla wiceminister finansów szef KAS Marcin Łoboda. Twój e-PIT działa przez całą dobę i można z niego korzystać na dowolnym urządzeniu podłączonym do internetu. Dostęp do usługi jest możliwy w e-Urzędzie Skarbowym, do którego zalogujemy się poprzez platformę login.gov.pl, identyfikując się Profilem Zaufanym (PZ), e-Dowodem, poprzez bankowość elektroniczną lub aplikację mObywatel. Inne formy rozliczenia podatku Twój e-PIT to niejedyna forma złożenia deklaracji podatkowej. Rozliczyć się można także przez system e-Deklaracje lub w formie papierowej, bezpośrednio w każdym urzędzie skarbowym (bez względu na to, gdzie się rozliczamy). Deklarację podatkową możemy też wysłać pocztą. W tym ostatnim przypadku o tym, czy została złożona w terminie, decyduje data nadania, a nie data otrzymania zeznania przez skarbówkę. Wsparcie dla podatników Podatnicy, którzy mają wątpliwości, jak rozliczyć podatek, mogą m.in. zadzwonić na ogólnopolską infolinię KAS na numer (+48) 22 330 03 30 i wybrać tonowo 0. Pracownicy urzędów skarbowych mogą bezpiecznie udzielać przez telefon także informacji w indywidualnych sprawach, objętych tajemnicą skarbową. Ochronę danych umożliwia uwierzytelnianie specjalnym indywidualnym kodem telePIN, który szybko i łatwo można ustawić w e-Urzędzie Skarbowym - informuje Ministerstwo Finansów. Od 28 do 30 kwietnia infolinia będzie działać od godz. 8 do 18. Więcej informacji znajdziecie na stronie resortu: TUTAJ . Spóźnione rozliczenie oznacza kłopoty? Rozliczenie podatku po 30 kwietnia nie dla wszystkich będzie wiązało się z problemami. Ci, którzy uzyskują dochód z umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, z przychodów kapitałowych lub składają PIT-36 lub PIT-28 z uwagi na osiąganie przychodów z najmu, podnajmu lub dzierżawy otrzymują przygotowane zeznania w systemie Twój e-PIT. Jeśli nie rozliczymy takiego PIT-u do końca kwietnia, nasze zeznanie zostanie zaakceptowane automatycznie. Samodzielnie wypełnić i złożyć swoje zeznania muszą osoby prowadzące działalność gospodarczą, rozliczające się na formularzach PIT-36, PIT-36L i PIT-28. Jeśli nie zrobią tego do 30 kwietnia, może ich czekać grzywna (do 720 stawek dziennych) lub nawet kara pozbawienia wolności. W ich przypadku spóźniony PIT to także naliczenie odsetek za zwłokę. Urząd skarbowy może także wszcząć czynności sprawdzające i skontrolować poprawność złożonych zeznań.