Grupa Orlen osiągnęła w 2024 r. 1 mld 383 mln zł zysku netto - podał we wtorek koncern. Dla porównania: w 2023 r. było to 20 mld 969 mln zł. Prezes Ireneusz Fąfara w liście do akcjonariuszy zaznaczył, że w ub. r. wyniki finansowe zostały obciążone 13,5 mld zł odpisów, wynikających często z wcześniejszych błędnych decyzji.