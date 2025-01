To ma być największy program inwestycyjny i modernizacyjny w historii polskiej energetyki. Orlen przedstawił swoją strategię na nadchodzące 10 lat.

Cele Orlenu to m.in. zwiększenie wydobycia gazu, budowa czterech farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim, wielkoskalowych magazynów energii czy małych elektrowni jądrowych. Według prezesa koncernu Ireneusza Fąfary niewykluczone, że ich budowa rozpocznie się jeszcze w tym roku.

Jednym z częściej powtarzających się haseł w trakcie prezentacji strategii koncernu była transformacja. Jak mówił prezes Orlenu, w 2035 roku ponad 25 proc. energii w koszyku paliw Orlenu ma pochodzić z energii odnawialnej.

"Przyczynimy się do budowy niezależności energetycznej polskiej i regionalnej gospodarki. Będziemy bezpieczni, konkurencyjni i nowocześni. Zainwestujemy w to nawet 380 mld zł. To największy program rozwojowy w historii polskiej energii" - poinformował Fąfara. Jak ocenił, strategia do 2035 r. "jest ambitna i odpowiedzialna".

Do końca 2030 r. Orlen planuje zakończyć produkcję energii elektrycznej z węgla, a do 2035 r. odejść od wykorzystania węgla w ciepłownictwie.