Od 1 września 2025 roku wchodzą w życie nowe, niższe limity dorabiania dla emerytów i rencistów, którzy nie osiągnęli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego. Zmiany te mogą znacząco wpłynąć na wysokość wypłacanych świadczeń dla tysięcy osób w Polsce. Jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, obniżenie progów wynika z niższego przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2025 roku.

Limity dorabiania dla osób pobierających emerytury i renty przed osiągnięciem wieku emerytalnego są ustalane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Od września do listopada 2025 roku obowiązywać będą nowe, niższe wartości.

Niższy, bezpieczny próg dorabiania zostanie obniżony o 149,50 zł brutto, natomiast wyższy próg, którego przekroczenie może skutkować zawieszeniem świadczenia, spadnie o 277,70 zł brutto - podkreśla rzecznik ZUS Karol Poznański.

Oznacza to, że zarobki do 6124,10 zł brutto miesięcznie (czyli 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) nie spowodują zmniejszenia emerytury lub renty. Jeśli jednak miesięczny przychód przekroczy 11 373,30 zł brutto (130 proc. przeciętnego wynagrodzenia), ZUS może zawiesić wypłatę świadczenia.

Jakie są konsekwencje przekroczenia limitów?

W przypadku, gdy przychód będzie wyższy niż 6124,10 zł, ale niższy niż 11 373,30 zł brutto, ZUS może zmniejszyć świadczenie o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o ustaloną maksymalną wartość. Wysokość maksymalnego zmniejszenia wynosi:

939,61 zł - dla emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

- dla emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 704,75 zł - dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

- dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, 798,72 zł - dla renty rodzinnej przysługującej jednej osobie.

Przekroczenie wyższego progu, czyli 11 373,30 zł brutto, skutkuje zawieszeniem wypłaty świadczenia przez ZUS.

Kogo dotyczą ograniczenia?

Nowe limity dotyczą wszystkich emerytów i rencistów, którzy nie osiągnęli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego - to jest 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Osoby, które przekroczyły ten wiek, mogą dorabiać bez ograniczeń i bez obaw o zmniejszenie lub zawieszenie wypłaty świadczenia przez ZUS.

Wyjątek stanowią osoby, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty minimalnej (od marca 2025 r. to 1878,91 zł brutto). W ich przypadku, jeśli przychód z pracy przekroczy wysokość tej dopłaty, emerytura za dany okres zostanie wypłacona w niższej kwocie — bez wyrównania do minimum.

Ograniczenia nie obowiązują rencistów pobierających renty dla inwalidów wojennych oraz inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową. Bez limitów mogą także dorabiać osoby otrzymujące renty rodzinne po uprawnionych do tych świadczeń oraz osoby pobierające rentę rodzinną, jeśli jej wysokość jest korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego.