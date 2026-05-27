Minister energii podjął decyzję w sprawie maksymalnych cen paliw, które będą obowiązywać w czwartek 28 maja. Kierowcy mają powód do zadowolenia, bo będzie nieco taniej niż w środę.

Minister energii poinformował o maksymalnych cenach paliw na 28 maja

W czwartek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,31 zł, benzyny 98 - 6,86 zł, a oleju napędowego - 6,57 zł. To kolejno o 11, 10 i 18 groszy mniej niż w środę.

Następne obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w czwartek i określi ceny na piątek.

31 marca, pierwszego dnia wprowadzenia maksymalnych cen, litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł, zaś oleju napędowego - 7,60 zł.

Maksymalne ceny paliw w Polsce

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie.

Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Jak ustalana jest cena maksymalna?

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Do 31 maja obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.