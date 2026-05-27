Ryszard Petru dołączy do rządu. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski, polityk klubu Centrum obejmie stanowisko wiceministra rozwoju.

Ryszard Petru / Piotr Nowak / PAP

Niewykluczone, że Ryszard Petru zostanie wiceministrem rozwoju w przyszłym tygodniu. Nominacja dla Petru jest już w kancelarii premiera i czeka tylko na podpis Donalda Tuska.

W ubiegłym tygodniu Petru był pytany w Porannej rozmowy w RMF FM o stanowiska ministerialne dla polityków Centrum . Rozmawiamy o tym. Ważne jest to, żeby wykorzystać potencjał, jaki istnieje w poszczególnych posłach czy członkach koalicji. Nie będę zdradzał kuluarów rozmów. Są rozmowy i trochę za długo trwają - mówił wtedy poseł.

Pytany o swoją ewentualną rolę w rządzie, stwierdził, że "chce mieć wpływ na rzeczywistość w ten czy inny sposób". Jestem szefem sejmowej Komisji do Spraw Deregulacji i nie narzekam, natomiast bez wątpienia każdy z nas (...) mógłby zrobić więcej, ale również w ramach swoich obowiązków, które dzisiaj realizuje. Stanowiska są ważne, jak długo mogą się przełożyć na realny wpływ na rzeczywistość - powiedział.

Kolejne rządowe stanowisko dla polityka Centrum

Ryszard Petru będzie kolejnym politykiem klubu Centrum, który otrzyma rządowe stanowisko. Wczoraj wiceszefową resortu sportu i turystyki została posłanka Żaneta Cwalina-Śliwowska.