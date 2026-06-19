Analiza zarobków kasjerów pracujących na stacjach Orlen wskazuje na spore rozbieżności między poszczególnymi lokalizacjami. Kolejnym czynnikiem, który często decyduje o różnicach w kwocie wynagrodzenia są warunki płacy ustalane przez pracodawcę. Dziennik "Fakt" ustalił, że różnice mogą wynosić nawet ponad tysiąc złotych pensji płaconej "na rękę".

Tyle zarabiają kasjerzy na stacjach Orlenu / Shutterstock

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Okazuje się, że o tym ile zarabia kasjer na stacji paliw Orlen decyduje to, gdzie pracuje.

Z informacji przekazanych przez "Fakt" wynika, że najlepiej zarabiają kasjerzy w stolicy. Nowo zatrudnieni kasjerzy na warszawskich stacjach Orlenu mogą liczyć na pensję rzędu 4,5 tysięcy złotych. Portal podkreśla, że nie ma tu rozbieżności na poszczególne dzielnice. Podobne stawki oferują stacje zlokalizowane w centrum Warszawy, jak i te, które działają np. na Pradze-Północ.

Zakres obowiązków pracowników stacji paliw nie ogranicza się jedynie do obsługi klienta przy kasie. To także dbanie o porządek na terenie stacji, jak również obsługa strefy gastronomicznej. Pracodawcy, poszukując kandydatów do pracy "na kasie" na stacji, często oferują m.in. elastyczne godziny pracy, liczne benefity czy zniżki na zakupy. Zwykle od kandydata nie jest wymagane doświadczenie w handlu.

"Fakt" porównał zarobki kasjerów Orlenu z Warszawy względem pracowników takich punktów w innych miastach Polski. Okazuje się, że różnice w zarobkach w mniejszych miastach są dość wyraźne. Portal przywołał przykład Białej Podlaskiej, gdzie kasjer może liczyć na zarobki około 4 tysięcy złotych netto. Jeszcze mniej można zarobić pracując w Łomży. Tam - według ustaleń portalu - wysokość pensji "na rękę" zaczyna się od 3700 zł.