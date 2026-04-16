Norwegia osiągnęła rekordowe przychody ze sprzedaży ropy naftowej za granicę. To efekt wzrostu cen tego surowca po rozpoczęciu wojny USA i Izraela z Iranem, a także większego eksportu. Wpływy przewyższyły nawet poziom ze szczytu kryzysu energetycznego z 2022 r.

Norwegia osiągnęła rekordowe przychody ze sprzedaży ropy za granicę w ciągu jednego miesiąca.

Wpływy były wyższe niż w kryzysie energetycznym w 2022 r.

Powodem jest wojna na Bliskim Wschodzie, która m.in. wywindowała ceny na światowych rynkach.

Norwegia: Historyczne przychody ze sprzedaży ropy

W marcu Norwegia uzyskała największe w ciągu jednego miesiąca przychody ze sprzedaży ropy naftowej za granicę - wynika z informacji przekazanych w czwartek przez norweski urząd statystyczny SSB. Wpływy wzrosły o 67,9 proc. - do 4,9 mld euro i były nawet wyższe niż w szczycie kryzysu energetycznego z 2022 r.

Marcowy rekord przyniosło połączenie dwóch czynników: wyższych cen i większego eksportu. Norwegia sprzedała za granicę 56,6 mln baryłek ropy, o 27,3 proc. więcej niż rok wcześniej. Średnia cena baryłki norweskiej ropy w marcu wyniosła około 97 dolarów.

"Zamknięcie cieśniny Ormuz wywołało znaczący szok podażowy na rynku ropy, co przyczyniło się do wysokich cen w marcu i najwyższej w historii wartości eksportu" - ocenił Jan Olav Roerhus, starszy doradca w SSB.

Ropa ponownie stała się głównym źródłem nadzwyczajnych dochodów Norwegii. Podczas kryzysu energetycznego w 2022 r., po rosyjskiej pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę, podobną rolę odgrywał przede wszystkim gaz ziemny, którego ceny w Europie osiągały wówczas historyczne maksima.

W marcu wpływy z eksportu gazu wyniosły 5,9 mld euro i były o 19 proc. wyższe niż rok wcześniej, choć sprzedano go mniej. Sprzedaż spadła o 0,3 proc. - do 10,2 mld metrów sześciennych, dlatego źródłem wzrostu dochodów były wyłącznie wyższe ceny tego surowca.

Gdzie trafiają norweskie surowce?

Największymi odbiorcami norweskiej ropy pozostają państwa europejskie, zwłaszcza Wielka Brytania, Niemcy i Holandia. Gaz trafia niemal w całości do Europy, głównie do Niemiec, Wielkiej Brytanii, Belgii, Francji, Danii, Holandii oraz Polski. Po uruchomieniu Baltic Pipe, Norwegia stała się jednym z kluczowych dostawców dla naszego kraju i odpowiada za około jedną trzecią importu gazu.

Nadwyżka handlowa Norwegii sięgnęła w marcu 8,3 mld euro i była najwyższa od stycznia 2023 r.

Wojna na Bliskim Wschodzie rozpoczęła się 28 lutego od nalotów Izraela i USA na Iran. Teheran odpowiedział atakami zarówno na Izrael, jak i na arabskie państwa regionu Zatoki Perskiej, w tym na położone tam amerykańskie bazy wojskowe i obiekty cywilne, takie jak lotniska i instalacje petrochemiczne. Iran zablokował również swobodną żeglugę przez cieśninę Ormuz, wstrzymując tym samym eksport ropy naftowej z Bliskiego Wschodu.