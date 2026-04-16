W czwartek przed południem na ul. Jana Kasprowicza w Zakopanem doszło do poważnego wypadku. W rejonie Ustupu samochód osobowy zderzył się czołowo z tirem. Siła uderzenia była ogromna – wewnątrz osobówki zakleszczony został około 30-letni mężczyzna, który stracił przytomność.

Do wypadku doszło około godz. 10.00. W rejonie Ustupu ciężarówka zderzyła się z samochodem osobowym.

Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia i musieli wydobyć poszkodowanego mężczyznę, który był zakleszczony w swoim aucie.

Ratownicy medyczni prowadzili reanimację. 30-letni kierowca auta osobowego w ciężkim stanie trafił do szpitala.



Niestety jego życia nie udało się uratować.

Na miejscu pracowali także policjanci, którzy wyjaśniają okoliczności wypadku. Ulica Jana Kasprowicza przez kilka godzin była zablokowana.



