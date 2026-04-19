Od poniedziałku 20 kwietnia w Polsce rozpocznie się Europejskie Badanie Warunków Życia Ludności (EU-SILC). Przeprowadzi je GUS. Ankieterzy będą kontaktować się z wylosowanymi wcześniej gospodarstwami domowymi i pytać m.in. o jakość życia, warunki mieszkaniowe, pracę czy stan zdrowia. GUS apeluje o przychylne potraktowanie ankieterów.

Ankieterzy GUS-u będą dzwonić do wylosowanych osób (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Chcesz wiedzieć, co dzieje się w kraju i na świecie? Wejdź na rmf24.pl.

Osoby wylosowane w ramach Europejskiego Badania Warunków Życia Ludności otrzymają albo list tradycyjną pocztą albo bezpośrednio zadzwoni do nich ankieter, by przeprowadzić wywiad osobiście lub telefonicznie. Trzecią metodą jest spis internetowy.

Podczas rozmowy Polacy będą pytani o warunki mieszkaniowe, sytuację materialną i wyposażenie gospodarstw, stan zdrowia, uczestnictwo w edukacji czy aktywność zawodową, a także o poziom zamożności i zadłużenia.

Co z danymi uzyskanymi podczas Europejskiego Badania Warunków Życia Ludności?

GUS zapewnia, że do danych uzyskanych od respondenta mają dostęp jedynie pracownicy statystyki publicznej, wyłącznie w celu dokonania zestawień, opracowań i analiz.

Dzięki pozyskanym informacjom możemy poznać sytuację polskiego społeczeństwa i porównać ją z innymi krajami UE w oparciu o wiarygodne dane - powiedział PAP Marcin Kałuski z Urzędu Statystycznego w Warszawie zajmującego się badaniami na terenie woj. mazowieckiego.

Główny Urząd Statystyczny realizuje Europejskie Badanie Warunków Życia (EU SILC) corocznie od 2005 r. Badanie prowadzone jest w całej Unii Europejskiej i ma na celu zebranie danych dotyczących poziomu życia i sytuacji materialnej gospodarstw domowych. W Polsce zostanie przeprowadzone od 20 kwietnia do 30 czerwca.





