ZUS rozpoczął właśnie wysyłkę corocznych rozliczeń za 2025 rok. Dokumenty, które trafią do ponad 3,4 miliona przedsiębiorców i firm w całej Polsce, zawierają kluczowe informacje o stanie konta płatnika składek. Sprawdzamy, co dokładnie znajdziesz w rozliczeniu, jak postąpić w przypadku nadpłaty lub niedopłaty oraz jakie formalności warto załatwić, by uniknąć problemów z ZUS.

Roczne rozliczenie z ZUS za 2025 rok – co czeka przedsiębiorców? Instrukcja krok po kroku / Shutterstock

Od 5 stycznia 2026 roku ZUS rozpoczął wysyłkę rocznych rozliczeń składkowych za 2025 rok.

Dokumenty trafią do ponad 3,4 miliona przedsiębiorców i firm.

W rozliczeniu znajdziesz informację o nadpłacie, niedopłacie lub saldzie zerowym, kwocie wpłat oraz szczegółach rozliczenia składek.

Coroczne rozliczenie z ZUS - co to za dokument?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę jednego z najważniejszych dokumentów dla przedsiębiorców - rocznego rozliczenia za 2025 rok. To zestawienie, które pozwala każdemu płatnikowi składek dokładnie sprawdzić, czy na jego koncie widnieje nadpłata, niedopłata, czy może saldo wynosi zero. W tym roku informację otrzyma ponad 3,4 miliona osób i firm, które w ubiegłym roku samodzielnie rozliczały i opłacały składki.

Warto podkreślić, że dokument uwzględnia wyłącznie deklaracje i wpłaty zaksięgowane do 31 grudnia 2025 roku. Oznacza to, że wszelkie wpłaty lub korekty dokonane po tej dacie nie będą widoczne w tegorocznym rozliczeniu.

Co znajdziesz w rozliczeniu z ZUS?

Wysyłany przez ZUS dokument zawiera szereg przydatnych informacji:

Saldo konta - dowiesz się, czy masz nadpłatę, niedopłatę, czy może saldo jest zerowe.

Kwotę wpłaconą w ciągu całego 2025 roku.

Szczegółowe wskazanie, na jakie składki i należności zostały zaksięgowane Twoje wpłaty.

Pozostałą do spłaty kwotę - jeśli posiadasz umowę ratalną na wcześniejsze zadłużenie.

Dzięki temu przedsiębiorcy mogą łatwo zorientować się w swojej sytuacji finansowej względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To także doskonała okazja, by zweryfikować, czy wszystkie wpłaty zostały prawidłowo zaksięgowane oraz czy nie pojawiły się żadne nieprawidłowości.

Nadpłata, niedopłata czy saldo zerowe - co robić dalej?

Masz niedopłatę? Nie zwlekaj z uregulowaniem zaległości

Jeśli z rozliczenia wynika, że masz niedopłatę, powinieneś jak najszybciej uregulować brakującą kwotę. Najprościej zrobić to przy najbliższej wpłacie składek - wystarczy doliczyć zaległość wraz z odsetkami za zwłokę. Wysokość odsetek możesz obliczyć za pomocą kalkulatora dostępnego na stronie zus.pl. W przypadku, gdy jednorazowa spłata jest niemożliwa, warto rozważyć złożenie wniosku o rozłożenie zadłużenia na raty. Pomocą służą doradcy ds. ulg i umorzeń, z którymi można skontaktować się telefonicznie lub podczas e-wizyty.

Nadpłata? Skorzystaj z niej lub odzyskaj pieniądze

W sytuacji, gdy na Twoim koncie pojawiła się nadpłata, masz dwie możliwości. Możesz przeznaczyć ją na poczet bieżących składek - wówczas wystarczy pomniejszyć najbliższą wpłatę o tę kwotę. Jeśli chcesz otrzymać zwrot nadpłaty, musisz złożyć specjalny wniosek na formularzu RZS-P. Pamiętaj, że zwrot zostanie przekazany wyłącznie na rachunek bankowy zapisany w systemie ZUS - przed złożeniem wniosku warto więc upewnić się, że dane rachunku są aktualne.

Jak sprawdzić aktualny stan konta w ZUS?

Warto pamiętać, że aktualny stan konta - wraz z naliczonymi odsetkami - można sprawdzić w dowolnej chwili za pośrednictwem serwisu eZUS. To wygodne narzędzie, które pozwala na bieżąco monitorować wszelkie rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i reagować na ewentualne nieprawidłowości.