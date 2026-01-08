ZUS rozpoczął właśnie wysyłkę corocznych rozliczeń za 2025 rok. Dokumenty, które trafią do ponad 3,4 miliona przedsiębiorców i firm w całej Polsce, zawierają kluczowe informacje o stanie konta płatnika składek. Sprawdzamy, co dokładnie znajdziesz w rozliczeniu, jak postąpić w przypadku nadpłaty lub niedopłaty oraz jakie formalności warto załatwić, by uniknąć problemów z ZUS.
- Od 5 stycznia 2026 roku ZUS rozpoczął wysyłkę rocznych rozliczeń składkowych za 2025 rok.
- Dokumenty trafią do ponad 3,4 miliona przedsiębiorców i firm.
- W rozliczeniu znajdziesz informację o nadpłacie, niedopłacie lub saldzie zerowym, kwocie wpłat oraz szczegółach rozliczenia składek.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę jednego z najważniejszych dokumentów dla przedsiębiorców - rocznego rozliczenia za 2025 rok. To zestawienie, które pozwala każdemu płatnikowi składek dokładnie sprawdzić, czy na jego koncie widnieje nadpłata, niedopłata, czy może saldo wynosi zero. W tym roku informację otrzyma ponad 3,4 miliona osób i firm, które w ubiegłym roku samodzielnie rozliczały i opłacały składki.
Warto podkreślić, że dokument uwzględnia wyłącznie deklaracje i wpłaty zaksięgowane do 31 grudnia 2025 roku. Oznacza to, że wszelkie wpłaty lub korekty dokonane po tej dacie nie będą widoczne w tegorocznym rozliczeniu.
Wysyłany przez ZUS dokument zawiera szereg przydatnych informacji:
- Saldo konta - dowiesz się, czy masz nadpłatę, niedopłatę, czy może saldo jest zerowe.
- Kwotę wpłaconą w ciągu całego 2025 roku.
- Szczegółowe wskazanie, na jakie składki i należności zostały zaksięgowane Twoje wpłaty.
- Pozostałą do spłaty kwotę - jeśli posiadasz umowę ratalną na wcześniejsze zadłużenie.
Dzięki temu przedsiębiorcy mogą łatwo zorientować się w swojej sytuacji finansowej względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To także doskonała okazja, by zweryfikować, czy wszystkie wpłaty zostały prawidłowo zaksięgowane oraz czy nie pojawiły się żadne nieprawidłowości.
- Masz niedopłatę? Nie zwlekaj z uregulowaniem zaległości
Jeśli z rozliczenia wynika, że masz niedopłatę, powinieneś jak najszybciej uregulować brakującą kwotę. Najprościej zrobić to przy najbliższej wpłacie składek - wystarczy doliczyć zaległość wraz z odsetkami za zwłokę. Wysokość odsetek możesz obliczyć za pomocą kalkulatora dostępnego na stronie zus.pl. W przypadku, gdy jednorazowa spłata jest niemożliwa, warto rozważyć złożenie wniosku o rozłożenie zadłużenia na raty. Pomocą służą doradcy ds. ulg i umorzeń, z którymi można skontaktować się telefonicznie lub podczas e-wizyty.
- Nadpłata? Skorzystaj z niej lub odzyskaj pieniądze
W sytuacji, gdy na Twoim koncie pojawiła się nadpłata, masz dwie możliwości. Możesz przeznaczyć ją na poczet bieżących składek - wówczas wystarczy pomniejszyć najbliższą wpłatę o tę kwotę. Jeśli chcesz otrzymać zwrot nadpłaty, musisz złożyć specjalny wniosek na formularzu RZS-P. Pamiętaj, że zwrot zostanie przekazany wyłącznie na rachunek bankowy zapisany w systemie ZUS - przed złożeniem wniosku warto więc upewnić się, że dane rachunku są aktualne.
Warto pamiętać, że aktualny stan konta - wraz z naliczonymi odsetkami - można sprawdzić w dowolnej chwili za pośrednictwem serwisu eZUS. To wygodne narzędzie, które pozwala na bieżąco monitorować wszelkie rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i reagować na ewentualne nieprawidłowości.