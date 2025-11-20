Od 2026 roku przedsiębiorcy zapłacą wyraźnie wyższe składki zdrowotne - wynika z najnowszych informacji "Rzeczpospolitej". Rząd nie planuje utrzymania korzystnych zasad naliczania składek, które obowiązują tylko do końca 2025 roku.

Od 2026 roku przedsiębiorcy zapłacą wyraźnie wyższe składki zdrowotne (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Po więcej informacji zapraszamy na stronę główną RMF24.pl .

Jak czytamy w czwartkowej "Rzeczpospolitej", biznes czeka podwyżka minimalnej składki zdrowotnej dla przedsiębiorców rozliczających się na skali i liniowym PIT oraz składki zdrowotnej dla firm na karcie podatkowej.

W ten sposób firmy zapłacą o 117,58 zł miesięcznie więcej. Obecnie to 314,96 zł, a będzie 432,54 zł.

"Wynika to z faktu, że korzystne zasady wyliczania składki (ustalanie jej od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia, a nie od pełnej kwoty) zostały wprowadzone w przepisach tylko na 2025 rok" - pisze "Rz".

Resorty zdrowia i finansów poinformowały "Rz", że nie pracują nad przedłużeniem takich zasad wyliczania składki. "Rzeczpospolita" podała, że podwyżka nie ominie też rozliczających się ryczałtem - w tym przypadku szczegóły będą znane w styczniu.

Rząd nie zamierza przedłużać korzystnych zapisów

Składka zdrowotna dla firm w Polsce to obowiązkowa opłata, którą przedsiębiorcy muszą odprowadzać do Narodowego Funduszu Zdrowia. Jej celem jest finansowanie publicznej opieki zdrowotnej. Wysokość składki zależy od formy opodatkowania, jaką wybrał przedsiębiorca - inne zasady obowiązują osoby rozliczające się na zasadach ogólnych (skala podatkowa), podatku liniowym, ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych czy karcie podatkowej.

Od 2022 roku, po wprowadzeniu tzw. Polskiego Ładu, zasady wyliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców uległy znaczącym zmianom. Przede wszystkim zlikwidowano możliwość odliczenia składki zdrowotnej od podatku, a jej wysokość zaczęła być uzależniona od dochodu lub przychodu firmy, a nie - jak wcześniej - od stałej podstawy.

W 2025 roku obowiązują jeszcze korzystniejsze zasady dla części przedsiębiorców - składka jest liczona od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia. Jednak, jak wynika z najnowszych doniesień, rząd nie zamierza przedłużać tych przepisów na kolejne lata. Oznacza to, że od 2026 roku przedsiębiorcy mogą spodziewać się wyższych obciążeń z tytułu składki zdrowotnej.